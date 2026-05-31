Adc e Università Salesiana incontrano gli studenti del Nolfi-Apolloni

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Fano (PU) – È stata presentata ieri mattina, presso l’aula magna del Liceo Nolfi Apolloni di Fano, l’iniziativa realizzata da Adc Nazionale (Associazione dottori commercialisti) in collaborazione con l’Università Pontificia Salesiana di Roma e sostenuta da Adc Pesaro e Urbino ed Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Pesaro e Urbino, che quest’anno prevede anche lo stanziamento di una borsa di studio dedicata agli studenti che frequentano l’indirizzo economico-sociale del liceo fanese. Il progetto, che vede coinvolte quattro classi quinte, è stato presentato nel corso dell’incontro dal titolo “Grandangolo: economia sociale, cultura e giovani” e si inserisce nell’ambito di una convenzione stipulata da Adc ed Università per promuovere la formazione nell’ambito del terzo settore e dell’economia sociale.

Nel complesso l’accordo prevede lo stanziamento di tre borse di studio per studenti meritevoli residenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria che intraprenderanno il percorso di studi nel settore del Terzo Settore e dell’Economia sociale presso l’Unisal. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato decine di studenti, è intervenuto il presidente di Adc Nazionale, Gianluca Tartaro che ha illustrato il bando di assegnazione per le borse di studio, sottolineando l’importanza di formare ed informare le giovani generazioni sulle professionalità che possono essere sviluppate nell’ambito del terzo settore. Presenti all’incontro anche Vilma Iaria, presidente Fondazione Adc Scuola di Formazione e Francesco Langella, direttore comunicazione e sviluppo dell’Università Pontificia Salesiana.

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Ad entrare nel dettaglio dell’iniziativa e delle opportunità che possono essere offerte oggi dal terzo settore, sono stati la presidente dell’Adc di Pesaro e Urbino, Katia Cosmi e il consigliere Fondazione Adc Scuola di Formazione, Marco Luchetti: “Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione una borsa di studio per gli studenti del nostro territorio – dice -. Il terzo settore può offrire tante possibilità anche per la nostra professione ed è importate che i giovani riescano ad approcciare a questo mondo con consapevolezza. Ringrazio quindi ADC Nazionale e Università Pontificia Salesiana per questa importante opportunità offerta ai ragazzi. Un sincero ringraziamento anche ai docenti e al dirigente dell’Istituto, che hanno colto il valore dell’iniziativa e favorito per i ragazzi un momento di conoscenza e confronto sul futuro professionale”.

Soddisfatta anche Federica Gori, docente orientatore del Liceo Nolfi Apolloni: “Abbiamo accolto con molto piacere la decisione dell’Adc di scegliere il nostro istituto per l’assegnazione della borsa di studio – spiega – . Per noi si tratta di un tassello importante, visto che il Liceo propone, tra gli altri, anche l’indirizzo di studio economico-sociale. Siamo dunque molto contenti di questa opportunità, che vede il coinvolgimento di quattro classi quinte del nostro istituto”.

A portare i suoi saluti durante l’evento di ieri, anche il presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, Luca Ghironzi: “Come Ordine – dice – crediamo sia molto importante creare una relazione con i giovani e il mondo della scuola per spiegare quella che è la nostra professione e le opportunità che può offrire. È nostro preciso intento supportare ragazzi e ragazze con la voglia di guardare avanti e costruire il proprio futuro. Questa borsa di studio darà infatti la possibilità di frequentare un corso universitario dedicato al terzo settore e di acquisire strumenti concreti per accompagnare e sostenere il tessuto economico e sociale del nostro Paese”.