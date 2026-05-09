Al Festival Percorsi un confronto su femminicidio e stereotipi di genere nei media

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Pesaro – All’interno dell’ottava edizione di Festival Percorsi si è svolto un importante incontro dal titolo “Femminicidio e stereotipi di genere sui media”. Durante l’appuntamento, organizzato da Percorso Donna in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche, è stato approfondito il rapporto tra giornalismo e violenza di genere.

I relatori hanno evidenziato come la narrazione del femminicidio e dei molteplici episodi di violenza di genere sia complessa e particolarmente delicata sotto molti aspetti. Ospiti dell’incontro sono state Donata Columbro, giornalista di Sky TG24, Nicoletta Labarile, giornalista del Sole 24 Ore e redattrice di Alley Oop, Alessandra Pierini, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, e Agnese Testadiferro, consigliera dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche e giornalista di TV Centro Marche.

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Dal “Testo unico dei doveri del giornalista” alla lettura dei dati, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e formazione. I rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche hanno sottolineato l’importanza di utilizzare un linguaggio corretto e appropriato quando si affrontano temi delicati come la violenza di genere e il femminicidio.

Un confronto che ha permesso di sviluppare riflessioni, pratiche virtuose e approfondimenti su un tema quanto mai attuale e costantemente al centro dell’attenzione pubblica. Alessandra Pierini ha illustrato come approfondire e approcciare il fenomeno, ma anche come raccontarlo sulla carta stampata. Parlare di violenza di genere nel giornalismo richiede precisione, responsabilità e consapevolezza dell’impatto che le parole possono avere sul pubblico e sulle persone coinvolte. Non si tratta soltanto di cronaca, ma di una questione culturale, sociale e politica che il linguaggio può contribuire a chiarire oppure a distorcere.

di Giuseppe Frassinelli