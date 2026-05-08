Pian del Bruscolo, tornano i corsi gratuiti per mulettisti e digitale

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Vallefoglia (PU) – Il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli, informa i cittadini che stanno per ripartire i corsi regionali di formazione gratuiti presso la sede formativa di Vallefoglia, in Via Pietro Nenni 93 a Morciola. Si tratta di un’importante opportunità rivolta a disoccupati e persone in cerca di occupazione, che potranno accrescere le proprie competenze professionali attraverso tre percorsi formativi gratuiti in partenza a breve presso il “Centro Commerciale Le Cento Vetrine”, al secondo piano della struttura nella sede di Formazione Regione Marche.

Nel dettaglio, saranno attivati:

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un corso per Addetto alla ricezione e allo stoccaggio delle merci (mulettista) della durata di 150 ore, con indennità di partecipazione pari a 3,50 euro all’ora;

della durata di 150 ore, con indennità di partecipazione pari a 3,50 euro all’ora; un corso di competenze digitali di livello base della durata di 120 ore, gratuito e con indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora;

della durata di 120 ore, gratuito e con indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora; un corso di competenze digitali di livello intermedio della durata di 100 ore, anch’esso gratuito e con indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora.

“Una grande occasione per ragazze, ragazzi e lavoratori attualmente in cerca di occupazione – sottolinea il Presidente Ucchielli – considerando che le aziende del territorio sono sempre più alla ricerca di personale qualificato. Grazie a questi corsi si rafforza inoltre il dialogo con le imprese del territorio, al fine di rispondere concretamente alla richiesta di specifici profili professionali e delle competenze oggi richieste dal mercato del lavoro”.

Per informazioni e iscrizioni:

Tel. 0721/495824

Tel. 071/7922437

Tel. 0721/855039

Cell. 392/9959855

Email:

Sito internet: Centri per l’Impiego Regione Marche