Pian del Bruscolo, tornano i corsi gratuiti per mulettisti e digitale

Vallefoglia (PU) – Il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli, informa i cittadini che stanno per ripartire i corsi regionali di formazione gratuiti presso la sede formativa di Vallefoglia, in Via Pietro Nenni 93 a Morciola. Si tratta di un’importante opportunità rivolta a disoccupati e persone in cerca di occupazione, che potranno accrescere le proprie competenze professionali attraverso tre percorsi formativi gratuiti in partenza a breve presso il “Centro Commerciale Le Cento Vetrine”, al secondo piano della struttura nella sede di Formazione Regione Marche.
Nel dettaglio, saranno attivati:
“Una grande occasione per ragazze, ragazzi e lavoratori attualmente in cerca di occupazione – sottolinea il Presidente Ucchielli – considerando che le aziende del territorio sono sempre più alla ricerca di personale qualificato. Grazie a questi corsi si rafforza inoltre il dialogo con le imprese del territorio, al fine di rispondere concretamente alla richiesta di specifici profili professionali e delle competenze oggi richieste dal mercato del lavoro”.
Per informazioni e iscrizioni:
Email:
Sito internet: Centri per l’Impiego Regione Marche