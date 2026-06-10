Al parco archeologico di Fossombrone “Stelle in epoca romana: miti e leggende”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – In occasione delle Giornate Europee dell’archeologia, venerdì 12 giugno alle 20.45 si terrà al parco archeologico di Forum Sempronii di Fossombrone la seconda edizione dell’evento “Stelle in epoca romana: miti e leggende”, nato dalla collaborazione tra il Museo del Balì di Saltara, uno dei musei della scienza più importanti d’Italia, il Comune di Fossombrone, la Rete Museale della Via Flaminia e con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro.

È stato presentato presso Confcommercio Marche Nord.

Pubblicità

“Le Giornate Europee dell’Archeologia – ha sottolineato il direttore Agnese Trufelli – sono per la nostra regione una straordinaria opportunità di sviluppo turistico ed economico. L’archeologia non è un museo polveroso, ma un patrimonio vivo. È il motore di un turismo sostenibile, culturale e destagionalizzato. Quando parliamo di turismo archeologico nella nostra provincia, il pensiero corre a Fossombrone, autentico scrigno di storia adagiato lungo il tracciato della millenaria Via Flaminia. Fossombrone custodisce un primato fondamentale: ospita l’unico parco archeologico della provincia di Pesaro e Urbino. Grazie alla preziosa sinergia tra i Comuni di Fossombrone e Colli al Metauro, la Rete Museale della Via Flaminia, Museo del Balì e Confcommercio, le pietre di Forum Sempronii tornano a parlare con eventi unici, capaci di unire la divulgazione storica alla suggestione del territorio”.

“La serata – ha proseguito la Direttrice scientifica del Museo del Balì Francesca Cavallotti – è pensata per adulti e bambini e sarà occasione per saperne di più sul rapporto che gli antichi romani avevano con le stelle, le costellazioni, la volta celeste”.

La visita al parco sarà guidata dalla Direttrice della Rete Museale della Via Flaminia, Vanessa Lani: “Dopo la visita, i partecipanti assisteranno ad un racconto tra miti e leggende, condotto dall’operatore scientifico del Museo del Balì, Massimo Fucci, e intervallato dalla lettura di brevi testi di Ovidio, Platone, Omero ed altri, a cura di una giovane attrice formatasi all’Accademia del Teatro della Fortuna di Fano”.

Ha concluso l’Assessore al turismo del Comune di Fossombrone Federica Romiti: “L’iniziativa, che si svolge in una prestigiosa cornice, l’unico parco archeologico della Provincia di Pesaro e Urbino, rappresenta una delle varie collaborazioni intraprese a partire dallo scorso anno con il museo del Balì, tra cui anche la partnership in occasione della Notte delle Perseidi che si svolge ogni anno ad agosto sempre all’interno del parco archeologico”.

I partecipanti sono invitati a portare delle coperte su cui potersi stendere per ammirare meglio la bellezza del cielo stellato ed il costo per partecipare è di 4 euro a persona, bambini gratis fino a 12 anni, con prenotazione al n. 3408245162 (Punto IAT Fossombrone).