Al Teatro della Concordia di San Costanzo “L’Ombra della luce”

San Costanzo (PU) – Teatri d’Autore 2022-23, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa domenica 15 gennaio al Teatro della Concordia di San Costanzo con L’Ombra della Luce, omaggio a Franco Battiato con Claudia Fofi alla voce, Paolo Ceccarelli chitarra e Andrea Rellini violoncello.

Affrontare il vasto repertorio di Franco Battiato in un concerto non è impresa semplice. Si ha a che fare con un classico contemporaneo, un autore che ha spaziato tra mondi e generi musicali diversi con un raro eclettismo. Questa proposta di rilettura di alcune canzoni scelte nella sconfinata produzione di Battiato si concentra sul senso dei testi scelti, uniti da un filo mistico, spirituale, filosofico, esistenziale. L’intreccio della voce con la chitarra elettrica e il violoncello, che si incaricano di arrangiare in un set minimale le complesse architetture musicali di Battiato senza sacrificarne le linee fondamentali e cercando di evitare le banalizzazioni, rendono questo concerto un vero e proprio gesto artistico condensato in un amorevole tributo. Gli arrangiamenti sono riprodotti su una scala necessariamente minore, ma cercando di mantenerne gli equilibri, con un approccio vicino al musicista classico di fronte alla partitura. Emozionante, suggestivo, commovente fino alle lacrime, il Battiato “mistico e sensuale” ci parla di una possibile svolta interiore e sempre di più risuonano in noi le sue parole chiaroveggenti, sempre di più restiamo incantati di fronte alla profondità del suo pensiero e alla qualità cristallina delle sue composizioni musicali. Il concerto si conclude con l’invito al pubblico a cantare un’improvvisazione vocale meditativa, per sentir vibrare la propria voce insieme a quella degli altri, nel tentativo di rintracciare un respiro comune e una possibile pace.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it, IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878. Prevendite biglietti (posto unico numerato € 10) presso biglietterie circuito vivaticket, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 19.

Inizio spettacolo ore 21.15.