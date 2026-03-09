Al Teatro della Concordia di San Costanzo ‘Non si fa così’ con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace

0 Condividi Facebook Twitter

San Costanzo (PU) – Al Teatro di San Costanzo Lucrezia Lante della Rovere Giovedì 12 marzo al Teatro della Concordia di San Costanzo e Teatri d’Autore – stagione di Prosa nei Teatri Storici della provincia di Pesaro e Urbino, organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e il contributo della Regione Marche e del MiC – ospita Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace in Non si fa così, una commedia dolceamara diretta da Francesco Zecca.

Il testo Audrey Schebat affronta i fragili equilibri della vita di coppia, che, alternando rabbia e umorismo, con una forza insolita, scuote i suoi personaggi, divertendo ed emozionando il pubblico.

Francesca e Giulio, in apparenza, sembrano una coppia stabile e solida fino a quando Francesca, pianista di fama mondiale, tornata inaspettatamente da un viaggio di lavoro, scopre e impedisce che Giulio, un conosciuto psicoanalista, commetta l’irreparabile. Seguirà una notte durante la quale la coppia è costretta a fare il punto sulle loro vite, sulle scelte e sulle non scelte, sull’inconciliabilità di alcuni pensieri e azioni e, inevitabilmente, sulla loro relazione. In discussione la coppia e la sua longevità, il desiderio, l’inadeguatezza, gli interrogatori permanenti in grado di sfidare il tempo. Una sola notte per lasciarsi o amarsi di nuovo. Una sola notte per reinventare il proprio destino.

La traduzione del testo è di Virginia Acqua, le scene di Katia Titolo, i costumi di Francesca Brunori, il disegno luci di Giuseppe Filipponio. La produzione dello spettacolo – che prima di Cupramontana sarà in scena sabato 29 novembre all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino (ore 21.15) – è di Argot Produzioni, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, con il sostegno di Todi Festival XXXVIII edizione.

Informazioni AMAT Uffici di Pesaro 0721 849053 / 366 6305500, biglietterie circuito vivaticket anche on line.

Inizio spettacolo ore 21.15.