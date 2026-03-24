Al via i lavori di completamento della Ciclovia Adriatica a Marotta di Mondolfo

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Marotta di Mondolfo (PU) – Al via i lavori di completamento della Ciclovia Adriatica su Lungomare C. Colombo a Marotta di Mondolfo. L’intervento, promosso dalla Regione Marche, prevede la realizzazione di una corsia protetta per ciclisti e pedoni lungo un tratto di 1,2 km, con un investimento complessivo di 750mila euro. Il nuovo percorso collegherà il ponte d’acciaio sul fiume Cesano con il tratto già esistente nei pressi del complesso “Le Vele”. L’opera si inserisce in un più ampio progetto di collegamento tra Senigallia, Marotta e Fano. Dopo la realizzazione del ponte sul Cesano, finanziato dalla Regione con circa 5 milioni di euro, sono previsti ulteriori 5 milioni di euro per il completamento della Ciclovia Adriatica nel territorio del Comune di Fano. Il progetto punta a migliorare la mobilità sostenibile e a valorizzare l’area costiera, offrendo un’infrastruttura sicura e accessibile per cittadini e turisti.

“Investimenti per le ciclovie delle Marche, infrastrutture che piacciono a giovani, famiglie e turisti – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli che oggi al cantiere ha dato il via ai lavori di completamento della Ciclovia – . La Ciclovia Adriatica è uno strumento straordinario di sviluppo e moltiplicatore di PIL. Il rapporto dell’Istat presentato ieri ci parla di un’occupazione positiva nella nostra regione. Anche la politica sulle infrastrutture di questa amministrazione regionale, con i suoi 1300 cantieri per oltre 7 miliardi di investimenti, partecipa concretamente a questa crescita dell’occupazione. Ogni euro investito – ha proseguito Baldelli – nelle infrastrutture marchigiane, come riporta un recente studio dell’Associazione Nazionale dei Costruttori, ne produce 3,3 in ricaduta economica sul territorio”.

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A proposito di infrastrutture e PIL: “Un turista che arriva nei nostri territori in bicicletta – osserva l’assessore – spende il doppio rispetto al turista tradizionale. Qui a Marotta realizziamo un percorso non solo ciclabile, ma anche pedonale, per offrire a giovani, famiglie e turisti che raggiungono le nostre spiagge, un percorso sicuro, riqualificando, al contempo, tutta l’area a beneficio delle attività turistiche locali”.

Hanno accompagnato l’assessore Baldelli gli amministratori comunali di Mondolfo con il sindaco Alice Andreoni (foto) e il consigliere regionale Nicola Barbieri.