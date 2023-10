Al via la 46^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva – Cartoceto Dop il Festival

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Nella sede di Confcommercio Marche Nord Pesaro questa mattina è stata presentata la 46^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva – Cartoceto Dop il Festival che si terrà domenica 5 e domenica 12 novembre. Si tratta di un importante appuntamento autunnale che da quasi mezzo secolo porta alla ribalta uno dei prodotti di eccellenza della Regione Marche.

A fare gli onori di casa, il Direttore di Confcommercio Amerigo Varotti che ha accolto la delegazione comunale di Cartoceto guidata dal Vice Sindaco Michele Mariotti, dall’Assessore al Turismo Debora Conti, dal Presidente della Pro Loco di Cartoceto Paolo Gilebbi. Presente anche Francesco Serafini, membro del Consorzio Olio Dop.

L’assessora Debora Conti ha presentato nel dettaglio la 46^ edizione parlando di un ricco programma e sottolineando la forte necessità di un’unica coesione fra gli organizzatori per ottenere un risultato sempre più eccellente che porti la manifestazione e Cartoceto ad avere una visibilità sempre più internazionale.

Il responsabile del Consorzio Dop ha parlato di un anno molto particolare per quanto riguarda la produzione olivicola 2023, molto scarsa.

“Proprio quando da fiore doveva trasformarsi in oliva – spiega Francesco Serafini – il freddo, una violenta grandinata e le tante piogge hanno rallentato se non annullato la composizione del frutto stesso. In compenso – conclude Serafini – il poco olio che c’è è di una qualità eccellente”.

Cartoceto aspetta i tanti visitatori per due domeniche anche all’insegna dell’energia, fantasia, divertimento e musica. Saranno questi gli ingredienti dell’animazione di strada, una formula perfetta per far sorridere tutta la famiglia. Le vie del borgo saranno animate domenica 5 dall’allegra brigata di 12 elementi, la toscana marching band Bandita, domenica 12 tra dixieland e swing anni ’20 e ’30 arriva l’emilianissima Roaring Emily Jazz Band. Invece in Piazza XX Settembre, location ormai dedicata ai più piccoli, domenica 5 comicità, clowneria, funambolismo e musica con “Savoir Faire” di Damiano Massaccesi, e domenica 12 magia e tanta comicità con le avventure di “Magicherie” della Combriccola dei Lillipuziani.

