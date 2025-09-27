Al World Tourism Event tanto interesse per l’Itinerario della Bellezza

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Si è conclusa a Roma la 16esima edizione del World Tourism Event for World Heritage Sites, l’evento è dedicato alla promozione turistica dei siti riconosciuti Patrimonio mondiale dall’Unesco. Confcommercio Marche Nord anche quest’anno ha partecipato all’importante evento con il proprio progetto di promozione e valorizzazione turistica, l’Itinerario della Bellezza, che nel 2025 mette in rete ben 28 Comuni della Provincia di Pesaro Urbino. Focus in particolare sulla città di Urbino il cui centro storico dal 1998 è Patrimonio dell’Umanità Unesco, e Pesaro. Ricco il programma del Wte con convegni, presentazioni e incontri B2B riservati a operatori del settore.

In totale oltre 200 gli operatori presenti tra buyer internazionali e seller italiani, con rappresentanze da Austria, Canada, Cuba, Francia, Germania, Stati Uniti, Vietnam e molto altri Paesi.

“Sono state due giornate molto intense e proficue – sottolinea il presidente di Confcommercio Angelo Serra – durante le quali abbiamo avuto la preziosa opportunità di incontrare tantissimi avventori, tra agenzie viaggio, scolaresche, enti turistici e privati e far conoscere il nostro progetto. Da parte di tutti molto interesse per l’Itinerario della Bellezza, per le città di Urbino e Pesaro, ma non solo, tanto che il materiale è andato a ruba”.

Molto soddisfatto anche l’assessore al turismo del Comune di Urbino Francesco Guazzolini: “Siamo molto contenti di aver partecipato grazie a Confcommercio, con cui ci lega da anni un rapporto proficuo, a questa importante Fiera. Il Wte ha confermato come l’interesse per Urbino sia in costante e forte aumento, sempre più attrattivo grazie al grande lavoro di promozione che stiamo portando avanti. In tal senso, ha un ruolo determinante il ‘brand’ Unesco per incrementare l’appeal di una destinazione turistica e per lo sviluppo del territorio. Da tempo, come è stato ribadito anche in queste due giornate, l’iscrizione nella WHL UNESCO ha un’influenza crescente sulla motivazione di viaggio di turisti sempre più consapevoli e alla ricerca di esperienze”.