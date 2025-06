0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Alessandro Tarabelli è il nuovo presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Marche. Fondatore del collettivo di registi Subwaylab, impegnato da oltre quindici anni in produzioni video, spot, documentari e film, Tarabelli rappresenterà l’associazione che raggruppa produzioni, maestranze e attori del comparto del cinema e dell’audiovisivo. Il regista jesino, già portavoce dell’associazione, succede nell’incarico ad Henry Secchiaroli primo presidente in carica dal 2019 che comunque rimarrà nel direttivo regionale.

“Considero CNA Cinema e Audiovisivo Marche un’importante realtà di rappresentanza per il settore delle produzioni e non solo. In questi pochi anni – afferma Tarabelli – abbiamo creato una rete di ascolto, ci siamo confrontati con le istituzioni ma abbiamo raccolto le istanze di una categoria che prima dell’arrivo di CNA Cinema non aveva cittadinanza in questa regione. Grazie a un grande lavoro di squadra e ad un lavoro di confronto continuo con le istituzioni abbiamo ottenuto importanti risultati. Ma molti altri dovremo raggiungerli ed è per questo che ci impegneremo fortemente nei prossimi mesi e anni per rilanciare la nostra azione di rappresentanza non solo delle produzioni e degli autori e degli esercenti delle sale ma anche di quei mestieri e professionalità che lavorano nel cinema, avviando nel contempo sinergie e contaminazioni con altri settori”.

“Desidero ringraziare Henry Secchiaroli – aggiunge il neopresidente – per il lavoro che svolto in questi anni. E’ stato un lavoro duro, gomiti a terra, teso a costruire quel che prima non c’era. Ricordiamo il suo impegno appassionato in favore dei piccoli produttori, per una loro voce forte e autorevole nei confronti delle istituzioni, così come la creazione del format Fuori Tutti fino alla campagna di tesseramento e di adesione a Cna”.

Alessandro Tarabelli sul set

In attività dal 2001 prima come illustratore e grafico Alessandro Tarabelli si è poi cimentato nell’attività di regia, montaggio, color grading e scrittura. Dal 2015 è co-fondatore di Subwaylab, società di produzione cinematografica, insieme ad Andrea Antolini, Diego Morresi e Doriano Pela e lavora a progetti per cinema e tv (Rai3, RaiPlay, Amazon Prime Video). Col marchio Subwaylab ha firmato regie di diverse produzioni e collaborato con altri registi e produzioni in veste di montatore e aiuto regia. Tra questi: Gaspare Spontini – Celeste Amore”; “Circo Barrio – Storia di un circo e di un quartiere”; Zonderwater; “Criminali si diventa” e tanti altri.