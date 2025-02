Alla Bit presentato l’Itinerario della Bellezza

0 Condividi Facebook Twitter

Milano – Come ormai tradizione, alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, manifestazione internazionale di settore tra le più importanti in Europa, Confcommercio Marche Nord, negli spazi della Regione Marche, ha presentato la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza. La guida quest’anno è di ben 340 pagine, con un’edizione anche più ridotta.

Il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato dall’organizzazione dai 5 Comuni di partenza nel 2018, è arrivato a contarne ben 28. E ha ampliato i suoi orizzonti: non più Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino ma bensì nelle Marche. Tra i quattro nuovi Comuni entrati quest’anno infatti, insieme a Monte Grimano Terme, Monte Cerignone e San Costanzo, c’è Corinaldo, meraviglioso borgo in provincia di Ancona. Alla presentazione insieme all’ideatore e responsabile del progetto Amerigo Varotti, hanno partecipato il direttore Agnese Trufelli, gli assessori regionali Chiara Biondi e Francesco Baldelli, e diversi amministratori locali.

Tanto l’interesse mostrato dalla stampa specializzata, tour operator e agenzie di viaggio.

“L’Itinerario della Bellezza continua a crescere – ha evidenziato Varotti – confermandosi un modello di promozione turistica vincente. La nuova edizione è l’edizione dell’Itinerario nelle Marche, sia per l’ingresso di Corinaldo che per il sostegno della Regione. E l’obiettivo è quello di arricchirlo ancora con ulteriori ingressi, guardando a tutte le Marche. L’obiettivo è di aumentare le presenze turistiche, il numero dei visitatori nei musei, ma il motivo originario per cui è nato il progetto è di lavorare per promuovere la destinazione e sviluppare un modello economico alternativo a quello tradizionale industriale manifatturiero, sostenibile e basato sulla valorizzazione della bellezza”.

Sarà un 2025 intensissimo. “Tanti gli appuntamenti in calendario. Dopo la Bit presenteremo l’Itinerario alla Sala del cenacolo della Camera dei deputati e al Parlamento Europeo. Abbiamo già iniziato una serie di incontri con agenzie di viaggio, stampa, circoli, con una iniziativa a Perugia, con l’obiettivo di sviluppare il turismo di prossimità. E poi saremo presenti alle più importanti fiere di settore in Italia e all’estero, tra cui: Bruxelles, Bologna, Lugano, Parigi, Londra, Nizza, Udine, Paestum, Bologna, al Ttg di Rimini, al Wte di Roma. Continueremo il costante lavoro sui social, sarà costante la promozione sulle riviste specializzare e sui quotidiani locali e nazionali.

Abbiamo previsto l’organizzazione di tre press tour con la stampa nazionale: uno dedicato al Rinascimento, da Gubbio a Urbino, la storia dei Montefeltro e delle Rovere, con tutte le rocche realizzate da Francesco Di Giorgio Martini per difendere il Ducato di Urbino; un altro legato all’enogastronomia e, infine, uno all’archeologia. Insomma, tante iniziative di promozione e di comunicazione per valorizzare il territorio, le Marche, i comuni che hanno aderito al nostro progetto, in attesa di ritrovarci alla fine del 2025 con altre richieste di ingresso”.

Soddisfatta Trufelli: “Un progetto virtuoso, fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Grazie alla costante crescita e al sostegno della Regione, oggi presentiamo l’Itinerario della Bellezza nelle Marche. Una bellezza che va salvaguardata, valorizzata e promossa come stiamo facendo con successo ormai da anni. C’è grande interesse per il nostro progetto e ne siamo veramente orgogliosi”.