Alla “Casa della Salute” di Montecchio in arrivo il camper vaccinale

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Dott.ssa Daniela Ciaroni, informano che lunedì prossimo, 24 gennaio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il camper vaccinale farà di nuovo tappa alla “Casa della Salute” di Montecchio. Saranno somministrate solo le 1° e 2° dosi, a tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni, senza necessità di dover effettuare la prenotazione, muniti solamente di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

Con l’occasione, aggiunge il Sindaco, comunico anche che dopo le diverse sollecitazioni da parte di questa Amministrazione la Regione Marche ha preannunciato la riapertura del Punto vaccini presso la “Casa della Salute” di Montecchio per 3 pomeriggi al fine di incentivare e promuovere la campagna vaccinale in corso. Sarà nostra cura, precisa il Sindaco, appena avremo ulteriori informazioni più precise e dettagliate, comunicare giorni e orari e le altre indicazioni utili al riguardo. Nel frattempo raccomandiamo nuovamente a tutti di approfittare di queste opportunità che ci viene offerta di vaccinarsi presso la “Casa della Salute” di Montecchio, senza dover essere costretti a recarsi nei centri più lontani ed affrontare lunghe ed interminabili code con i conseguenti assembramenti che ne derivano.

Dai dati che ci vengono trasmessi quotidianamente, conclude il Sindaco, anche nel nostro Comune i contagi sembrano stabilizzarsi ed essere in lieve flessione, questo grazie soprattutto ai numerosi cittadini che si stanno vaccinando in questi ultimi giorni sia con le prime dosi che con i richiami. Raccomandiamo quindi ancora una volta di rispettare scrupolosamente le vigenti regole emanate per contenere i contagi, quali l’uso della mascherina, evitare gli assembramenti ed igienizzare frequentemente le mani. Solo così, in aggiunta al completamento della campagna vaccinale, potremmo finalmente uscire da questa difficile situazione che da circa due anni ci ha cambiato la vita e le abitudini e ritornare alla normalità.