Alla Mediateca Montanari il tavolo tecnico per la cultura

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Fano (PU) – Un momento di confronto strutturato per mettere al centro il futuro culturale della città e costruire una visione condivisa insieme alle realtà del territorio. È questo l’obiettivo di “Fano C² | Cultura e città. Costruire una visione condivisa”, il tavolo tecnico sulla cultura promosso dal Comune di Fano, in programma venerdì 24 aprile 2026 alle ore 16.30 alla Mediateca Montanari. L’iniziativa nasce con l’intento di aprire uno spazio di ascolto e dialogo con associazioni, realtà culturali, sociali e soggetti attivi sul territorio, riconoscendo il valore di chi ogni giorno contribuisce a rendere viva la città attraverso attività, progetti, eventi ed esperienze di comunità.

L’Amministrazione comunale punta così ad avviare un percorso partecipato capace di raccogliere contributi, osservazioni e proposte utili a delineare una prospettiva culturale ampia, concreta e condivisa. Durante l’incontro sarà infatti previsto uno spazio dedicato agli interventi delle associazioni e del pubblico, per favorire un confronto ordinato e produttivo.

“Abbiamo voluto creare un’occasione vera di dialogo con il mondo associativo e culturale fanese”, dichiara l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi. “Fano C² non è soltanto un incontro, ma l’inizio di un metodo di lavoro basato sul confronto, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle energie presenti in città. Vogliamo raccogliere idee, proposte e sensibilità diverse per costruire insieme una progettazione culturale capace di interpretare il presente e guardare al futuro”.

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Con “Fano C²”, il Comune di Fano intende quindi dare avvio a un percorso di lavoro condiviso sul rapporto tra cultura e città, nella convinzione che il contributo delle associazioni e delle realtà territoriali rappresenti una risorsa fondamentale per definire politiche culturali efficaci, partecipate e durature.