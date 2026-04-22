Il Tennis Club Lucrezia intitolato ad Arturo Moricoli

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Lucrezia di Cartoceto (PU) – Alla presenza dei suoi amici, della sua famiglia e di molteplici autorità, il Tennis Club di Lucrezia, lunedì scorso è stato intitolato ad Arturo Moricoli, socio fondatore scomparso qualche anno fa. Numerose le autorità presenti: rappresentanti istituzionali, religiosi e del mondo sportivo, tra cui il vicepresidente della Regione Marche Enrico Rossi, il sindaco facente funzioni Matteo Andreoni e il vescovo Andrea Andreozzi. Non sono mancati i messaggi di vicinanza da parte di chi non ha potuto partecipare, come il delegato provinciale CONI Fabrizio Tito e il viceprefetto Antonio Angeloni.

Questo riconoscimento è stato fortemente voluto dal consiglio direttivo del circolo e dallo stesso Presidente Sandro Barberini, promotore della richiesta di intitolazione accolta dall’amministrazione comunale e autorizzata dalla Prefettura di Pesaro.

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L’intitolazione rappresenta molto più di un gesto formale: «Diamo un’anima e un nome a questo impianto», ha sottolineato Scarpetti, evidenziando come la struttura diventi così un simbolo identitario e un punto di riferimento per le nuove generazioni. Tantissima gratitudine e commozione da parte della famiglia di Arturo Moricoli, la moglie Fiorella e il figlio Giacomo che, con il loro saluto ai partecipanti, hanno voluto sottolineare il forte legame che ha sempre unito Arturo al Tennis Club di Lucrezia.

Scomparso prematuramente, Arturo lascia un’eredità importante fatta di progetti e idee che la comunità intende portare avanti. L’intitolazione del Tennis Club Lucrezia diventa così un impegno collettivo: custodire la memoria e proseguire il cammino tracciato.

di Giuseppe Frassinelli