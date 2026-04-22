Il Presidente Francesco Acquaroli al Salone del Mobile di Milano

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Milano – “Ho incontrato numerose imprese marchigiane presenti quest’anno al Salone del Mobile e ho riscontrato un clima di fiducia e dinamismo. Gli imprenditori raccontano di un avvio positivo della manifestazione, un segnale incoraggiante in un contesto internazionale che rimane complesso e in continua evoluzione. Dalle loro esperienze emerge la capacità del sistema produttivo marchigiano di interpretare i cambiamenti dei mercati globali, investire in innovazione e consolidare la propria presenza all’estero, mantenendo saldi i valori di qualità, identità e competitività che contraddistinguono il nostro territorio. Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, dopo la recente partecipazione al Vinitaly, ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza al Made in Italy e al Made in Marche, visitando gli stand di alcune delle numerose nostre aziende presenti e valorizzando il lavoro, il talento e l’eccellenza della manifattura marchigiana”.

Lo dichiara il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, presente all’inaugurazione del Salone del Mobile del Milano, in programma fino al 26 aprile presso la Fiera Milano Rho. Nel corso della giornata il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal governatore marchigiano, ha visitato gli stand di alcune aziende regionali incontrando imprenditori, designer e operatori della filiera del legno-arredo, uno dei comparti più rappresentativi del Made in Italy.

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Sono 29 le imprese marchigiane presenti all’edizione 2026, distribuite tra il Salone Internazionale del Mobile, EuroCucina, il Salone Internazionale del Bagno e FTK – Technology For the Kitchen, spazio dedicato alle tecnologie integrate e agli elettrodomestici da incasso che anticipano l’evoluzione della cucina contemporanea.

Il comparto legno-arredo marchigiano conta circa 1.800 imprese e 18.700 addetti, con un peso occupazionale pari al 7,7% dell’industria regionale. L’export supera i 765 milioni di euro, pari al 5,7% delle esportazioni complessive delle Marche. Con un valore complessivo di circa 3,7 miliardi di euro nel 2025, la regione si conferma tra i principali poli italiani della produzione di mobili, con una forte capacità di competere sui mercati internazionali.