Pergola scende in campo con della musica contro la Sclerosi Multipla

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Pergola (PU) – Nella splendida cornice del borgo di Montevecchio di Pergola, domenica 21 giugno, dalle 16 in poi, andrà in scena la terza edizione di “Canzoni contro la Paura”.

Una giornata dedicata alla musica, all’informazione e, soprattutto, alla lotta contro la Sclerosi Multipla, promossa dall’Aism Pesaro Urbino, con Pro loco Pergola e Fratte Rosa, circo Montevecchio, Avis Pergola Frontone Serra Sant’Abbondio, Avis San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa, Auser Pergola, e i patrocini dei Comuni di Pergola, Fratte Rosa, San Lorenzo e consiglio regionale delle Marche.

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“Se oggi possiamo guardare a questo traguardo con orgoglio – spiegano gli organizzatori – è solo grazie a chi ha percorso con noi i primi passi. Il successo del 2024 e del 2025 non sarebbe stato possibile senza l’incredibile supporto della comunità, delle associazioni e dei partner. Grazie alla vostra generosità nelle precedenti edizioni, abbiamo raccolto e donato cifre significative all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), trasformando ogni singola donazione in ricerca scientifica e supporto concreto per i pazienti e le loro famiglie”.

L’edizione 2026: continuità e rinnovamento

Anche quest’anno, la manifestazione si conferma come un connubio unico tra intrattenimento e approfondimento, con il ritorno di molti artisti e band che hanno già partecipato, arricchito da nuove ed interessanti partecipazioni; momenti di riflessione con esperti medici e rappresentanti AISM per fare il punto sulla ricerca; una rete territoriale integrata tra istituzioni, Pro Loco e associazionismo dei comuni limitrofi.

“Unisciti alla nostra missione”

“Il cammino verso la cura è ancora lungo e il vostro aiuto è, oggi più che mai, vitale. Per massimizzare l’impatto della nostra raccolta fondi, siamo alla ricerca di realtà e privati che desiderino sostenere l’iniziativa attraverso contributi o donazioni. Essere al nostro fianco per il terzo anno consecutivo, o sceglierci per la prima volta, significa fare una differenza reale”.

I fondi raccolti saranno utilizzati per coprire le spese organizzative e l’importo restante sarà devoluto ad AISM Sez. Prov.le Pesaro-Urbino, a sostegno delle sue attività. È possibile contribuire prima, durante e dopo l’evento, in contanti oppure tramite bonifico bancario:

Denominazione: Canzoni Contro la Paura

IBAN: IT80 N087 3168 4900 0000 0132 278

Causale: Sostegno all’evento “Canzoni Contro la Paura 2026”

Nota: L’eventuale fattura elettronica (se richiesta) sarà emessa da Pro Loco di Fratte Rosa e

Torre San Marco (P.I. 02183090410) che collabora all’evento.

Nei prossimi giorni saranno comunicati gli artisti che parteciperanno. Stand gastronomici aperti durante tutta la giornata. Ingresso libero.