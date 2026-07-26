Urbino Food Fusion, gran finale tra sapori dal mondo, musica live e arte artigiana

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Urbino – Si chiude oggi Urbino Food Fusion (l’iniziativa ideata da CNA di Pesaro e Urbino e sostenuta dal Comune della città ducale), che nei primi due giorni di questo week-end ha registrato una grande affluenza di pubblico segno inequivocabile dell’interesse crescente verso la proposta gastronomica internazionale portata nel cuore della città ducale nella suggestiva cornice dei Giardini di Santa Chiara. Un successo che conferma la capacità del territorio di accogliere e valorizzare esperienze contemporanee legate al gusto, alla creatività e alla socialità urbana.

Dalle 18, anche questo pomeriggio sarà possibile degustare le specialità internazionali preparate dai nove ristoranti coinvolti nell’evento (Ristorante Portanova; Ristorante da Nenè; La Valle del Vento; Ristorante Amici Miei; Ristorante Magna Grecia; Antica Osteria da La Stella; Posta Vecchia; Tempo Sala da Vino; L’Officina del Gelato&Cioccolato). Tutti protagonisti di un percorso culinario che ha saputo intrecciare sapori, culture e stili diversi, mantenendo sempre saldo il legame con la qualità e la cura artigianale del fare. Saranno proposti piatti tipici di Libano, Pakistan, Giordania, Spagna, Francia, Islanda, Nuova Zelanda, Giappone, Messico, Germania, Grecia e molti altri Paesi, fino agli abbinamenti con vini e birre del territorio e ai drink creati appositamente per Urbino Food Fusion. Questa sera, per il gran finale, il pubblico sarà accompagnato dall’energia travolgente del rock ’n roll de Il Diavolo e l’Acqua Santa, una chiusura in musica pensata per celebrare la riuscita dell’iniziativa e restituire alla città un momento collettivo di festa.

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Accanto al food, sarà possibile ammirare gli oggetti realizzati dagli artigiani del territorio (La Bottega di Scultura di Giovanna Giusto; ACQUAlab Furlo di Sonia Pazzaglia; Kamera di Luigi De Lucia; Guado Urbino di Alessandra Ubaldi; Marco Dini Art di Marco Dini; Stampe Botaniche di Alessandra Comolla), testimonianza concreta di un saper fare che continua a distinguere la provincia di Pesaro e Urbino. Non solo gastronomia di qualità, dunque, ma anche arte del fatto a mano, in un dialogo che unisce gusto, creatività e identità locale.

Urbino Food Fusion è un progetto ideato da CNA Pesaro e Urbino, con il sostegno del Comune di Urbino e la collaborazione della Camera di Commercio delle Marche e di Confidi Unico: un modello di sinergia istituzionale che punta a valorizzare ristorazione, artigianato e cultura urbana attraverso iniziative capaci di coinvolgere cittadini, visitatori e operatori del settore.