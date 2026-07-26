Trasporto pubblico marchigiano, FDI promuove la digitalizzazione

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Ancona – Prosegue il percorso di innovazione del trasporto pubblico locale nelle Marche. È quanto emerso in Consiglio regionale nel corso della discussione dell’interrogazione presentata dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Nicola Barbieri e Marco Ausili, dedicata alle misure di digitalizzazione e semplificazione delle procedure di verifica degli abbonamenti nominativi nel trasporto pubblico locale. L’iniziativa nasce dalle segnalazioni di cittadini, in particolare giovani studenti e pendolari, che pur essendo regolarmente abbonati si sono trovati impossibilitati a esibire il supporto cartaceo del titolo di viaggio durante i controlli. Nel corso della risposta in Aula, l’Assessore regionale ai Trasporti ha confermato l’impegno della Regione Marche nello sviluppo del sistema di bigliettazione elettronica MARTA e nel processo di digitalizzazione del servizio, illustrando lo stato di avanzamento degli interventi e le ulteriori implementazioni previste. Un percorso che punta a rendere il trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente e vicino alle esigenze degli utenti.

“Esprimiamo soddisfazione per la risposta ricevuta – dichiarano i consiglieri regionali Nicola Barbieri e Marco Ausili – perché conferma la volontà dell’Assessorato e della Giunta regionale di proseguire con decisione sulla strada della digitalizzazione del trasporto pubblico locale. La nostra interrogazione è stata l’occasione per fare il punto sull’evoluzione del sistema MARTA e sulle ulteriori implementazioni in corso, un percorso che condividiamo pienamente e che riteniamo fondamentale per offrire servizi sempre più moderni e accessibili ai cittadini. Ringraziamo l’Assessore Baldelli, per l’attenzione costante dimostrata su questa tematica e per l’impegno profuso nel portare avanti un processo di innovazione che punta a rendere il trasporto pubblico regionale sempre più efficiente”.

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“I riscontri ricevuti da studenti e pendolari – proseguono Barbieri e Ausili – evidenziano come l’attuale normativa possa creare qualche difficoltà anche a chi è perfettamente in regola con l’abbonamento ma, al momento del controllo, non ha con sé il supporto cartaceo. Il nostro obiettivo era proprio quello di sensibilizzare l’Amministrazione regionale affinché venissero individuate soluzioni più semplici ed efficaci. L’arrivo di abbonamenti digitali sugli smartphone andrà proprio in questa direzione, rendendo più facile la vita agli utenti e semplificando anche le operazioni di controllo”.

I consiglieri evidenziano inoltre come il confronto avviato con il Dipartimento Infrastrutture e Territorio – Settore Mobilità e TPL abbia aperto ulteriori prospettive di miglioramento.

“Alla luce dell’evoluzione del sistema MARTA, di cui vedremo i primi risultati già nei prossimi mesi, chiediamo che venga valutata la possibilità di consentire agli operatori di verificare l’effettiva titolarità dell’abbonamento anche attraverso la semplice esibizione di un documento di riconoscimento, mediante consultazione di un database remoto. Un’innovazione che potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella semplificazione dei controlli e nella tutela degli utenti in regola.

“Su queste basi – concludono Barbieri e Ausili – riteniamo opportuno avviare anche una riflessione sull’aggiornamento della legge regionale n. 12 del 2009, affinché possa recepire le evoluzioni tecnologiche oggi disponibili. Siamo certi che il lavoro avviato dalla Regione porterà a soluzioni sempre più efficaci, moderne e rispondenti alle esigenze sia degli utenti sia degli operatori del settore”.