Il bilancio di sostenibilità di MMS si veste d’arte

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Raccontare l’impegno quotidiano di Marche Multiservizi per lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la matita e la creatività degli studenti della ‘Scuola del Libro’ di Urbino. E’ questo il senso della collaborazione tra la prima multiutility delle Marche e i giovani del liceo artistico ducale che hanno realizzato le illustrazioni per la copertina del Bilancio di Sostenibilità 2025 e per le pagine di apertura di tutti i dieci capitoli che compongono il report. Un progetto capace di coniugare creatività, sensibilità artistica e attenzione ai temi della sostenibilità. Attraverso i loro elaborati gli studenti hanno saputo interpretare e raccontare con originalità i valori che guidano quotidianamente l’azienda nella gestione dei servizi.

“Questo progetto ha permesso ai nostri studenti di confrontarsi con una committenza reale, interpretando i contenuti del Bilancio di Sostenibilità attraverso il linguaggio che meglio conoscono: quello del disegno – spiega la dirigente scolastica Lucia Nonni – Le loro illustrazioni hanno saputo cogliere e raccontare con sensibilità i valori del documento, arricchendone la comunicazione e rendendone più immediata la lettura. Ringrazio Marche Multiservizi per averci sostenuto nel raccontare come l’arte possa diventare anche strumento di comunicazione d’impresa”.

Pubblicità

Dopo questa fortunata collaborazione per sostenere e valorizzare ulteriormente le attività didattiche della scuola, Marche Multiservizi donerà attrezzature informatiche (pc, monitor, stampante) che andranno a potenziare il laboratorio informatico del liceo artistico ducale. Un gesto simbolico che rappresenta anche un investimento sul futuro dei giovani e sulle loro competenze.

“Siamo orgogliosi di aver coinvolto giovani talenti del nostro territorio in un progetto così significativo – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Per la nostra azienda il Bilancio di Sostenibilità che verrà presentato in un evento pubblico ad Urbino il 19 Giugno è molto più di un obbligo di rendicontazione: è il racconto di come creiamo valore per il territorio attraverso la gestione responsabile dei servizi e la tutela delle risorse ambientali. Grazie alla creatività degli studenti abbiamo dato forma e colori a questo racconto dimostrando come la sostenibilità possa essere comunicata anche attraverso l’arte e la cultura”.

I ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione del Bilancio di Sostenibilità di Marche Multiservizi sono: Elisa Fabi (copertina), Alessandro Buresta, Mario Angiuoni, Linda Barion, Giorgia Fadda, Thomas Jurkovic, Giulio Isotti, Giacomo Mazzanti, Arianna Vaselli, Riccardo Maccaroni, Erika Marchiani.