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Il bilancio di sostenibilità di MMS si veste d’arte

  • 5 Giugno 2026

Pesaro – Raccontare l’impegno quotidiano di Marche Multiservizi per lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la matita e la creatività degli studenti della ‘Scuola del Libro’ di Urbino. E’ questo il senso della collaborazione tra la prima multiutility delle Marche e i giovani del liceo artistico ducale che hanno realizzato le illustrazioni per la copertina del Bilancio di Sostenibilità 2025 e per le pagine di apertura di tutti i dieci capitoli che compongono il report. Un progetto capace di coniugare creatività, sensibilità artistica e attenzione ai temi della sostenibilità. Attraverso i loro elaborati gli studenti hanno saputo interpretare e raccontare con originalità i valori che guidano quotidianamente l’azienda nella gestione dei servizi.

 

“Questo progetto ha permesso ai nostri studenti di confrontarsi con una committenza reale, interpretando i contenuti del Bilancio di Sostenibilità attraverso il linguaggio che meglio conoscono: quello del disegno – spiega la dirigente scolastica Lucia Nonni – Le loro illustrazioni hanno saputo cogliere e raccontare con sensibilità i valori del documento, arricchendone la comunicazione e rendendone più immediata la lettura. Ringrazio Marche Multiservizi per averci sostenuto nel raccontare come l’arte possa diventare anche strumento di comunicazione d’impresa”.

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Dopo questa fortunata collaborazione per sostenere e valorizzare ulteriormente le attività didattiche della scuola, Marche Multiservizi donerà attrezzature informatiche (pc, monitor, stampante)  che andranno a potenziare il laboratorio informatico del liceo artistico ducale. Un gesto simbolico che rappresenta anche un investimento sul futuro dei giovani e sulle loro competenze.

 

“Siamo orgogliosi di aver coinvolto giovani talenti del nostro territorio in un progetto così significativo – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Per la nostra azienda il Bilancio di Sostenibilità che verrà presentato in un evento pubblico ad Urbino il 19 Giugno è molto più di un obbligo di rendicontazione: è il racconto di come creiamo valore per il territorio attraverso la gestione responsabile dei servizi e la tutela delle risorse ambientali. Grazie alla creatività degli studenti abbiamo dato forma e colori a questo racconto dimostrando come la sostenibilità possa essere comunicata anche attraverso l’arte e la cultura”.

 

I ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione del Bilancio di Sostenibilità di Marche Multiservizi sono: Elisa Fabi (copertina), Alessandro Buresta, Mario Angiuoni, Linda Barion, Giorgia Fadda, Thomas Jurkovic, Giulio Isotti, Giacomo Mazzanti, Arianna Vaselli, Riccardo Maccaroni, Erika Marchiani.

 

Bilancio di sostenibilità di Marche Multiservizi si veste d’arte – Locandina

 

Bilancio di sostenibilità di Marche Multiservizi si veste d’arte

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