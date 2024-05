Alluvione ’22, a Cagli 6,8 mln di euro per il nuovo sistema fognario

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Dalla struttura commissariale per l’emergenza alluvione del 2022 quasi 6,8 milioni di euro per la realizzazione del nuovo sistema fognario di Cagli. L’intervento sarà realizzato da Marche Multiservizi che, nei giorni scorsi, ha provveduto ad affidare l’incarico per la progettazione ed entro la fine dell’anno darà il via ai lavori.

L’alluvione 2022. In seguito all’emergenza del 15 Settembre 2022 che ha colpito cinque Comuni della nostra provincia il dipartimento nazionale della Protezione civile ha erogato al Comune di Cagli, tramite la struttura commissariale, un finanziamento di 6,8 milioni di euro per opere urgenti. Risorse che sono state poi trasferite all’Aato 1 Marche Nord e successivamente messe a disposizione di Marche Multiservizi che seguirà la progettazione e la realizzazione di lavori che consentiranno il ripristino del sistema fognario cagliese gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali.

Il progetto. L’intervento, diviso in due lotti, prevede la realizzazione di 7 km di nuove condotte e di 6 impianti di sollevamento. Una soluzione strutturale per mettere in sicurezza la rete fognaria dell’abitato cagliese che attualmente, sviluppandosi lungo l’alveo del fiume, in caso di piene o alluvioni è più esposta al rischio di danneggiamenti e sversamenti. Il progetto, che prevede lo spostamento e la ricostruzione dell’attuale rete fognaria, garantirà dunque benefici ambientali ed un servizio più efficiente. Per poter partire il più rapidamente possibile con il cantiere Marche Multiservizi, contestualmente all’affidamento della progettazione, ha avviato l’iter per l’espletamento della procedura di gara per l’assegnazione dei lavori.

“L’alluvione del 2022 è stato un evento devastante per cinque Comuni del nostro territorio – premette l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Marche Multiservizi è stata vicina alle popolazioni colpite sia nella fase emergenziale per ripristinare velocemente i servizi (acqua, gas e smaltimento rifiuti) sia in quella immediatamente successiva che ci ha visti da subito all’opera per eseguire i lavori di somma urgenza nel minor tempo possibile e dare così un primo sollievo alle zone colpite dando risposte concrete a cittadini e famiglie e costruendo le basi per un rilancio del territorio: abbiamo messo a terra 25 interventi per 5,2 milioni di euro in meno di sei mesi. Con questo intervento andiamo invece a dare una risposta strutturale alle problematiche delle fognature di Cagli. Lavori che ci consentiranno di mettere in sicurezza l’attuale rete fognaria che non sarà così più esposta ai rischi di piene del fiume o alluvioni. Per arrivare più velocemente alla fase operativa l’Azienda, grazie anche alla solidità e alla professionalità del Gruppo di cui fa parte, ha già predisposto, parallelamente alla fase progettuale, le attività per l’affidamento dei lavori e l’approvvigionamento dei materiali”.