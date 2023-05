Alluvione, Varotti (Confcommercio): ‘Riconoscere lo stato di emergenza anche alla provincia di Pesaro Urbino’

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Con una lettera indirizzata al Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il direttore generale di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti auspica il riconoscimento dello stato di emergenza per l’alluvione che ha colpito la provincia di Pesaro Urbino e più in generale le Marche il 16 e 17 maggio.

«L’alluvione originata dai catastrofici e straordinari eventi atmosferici dei giorni scorsi ha determinato enormi danni alle imprese commerciali e turistiche nonché alle infrastrutture di buona parte della Provincia di Pesaro e Urbino, come evidenziato dalle imprese e dai Sindaci dei territori. Consapevoli della gravità della situazione – sottolinea Varotti – creatasi nella vicina regione emiliano-romagnola riteniamo non si debba e non si possa trascurare, nella definizione degli aiuti finanziari che il Governo di appresta a predisporre, le imprese e il territorio della contigua Provincia di Pesaro e Urbino, come già sottolineato dal Presidente Acquaroli. Confidiamo, pertanto, che il riconoscimento di stato di emergenza comprenda anche la Provincia di Pesaro e Urbino/Regione Marche».

