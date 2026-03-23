Amalia Banini eletta Splendida d’Italia Marche Winter Tour 2025/2026

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Fano (PU) – Amalia Banini, 16 anni, di Pesaro, studentessa e ballerina di balli caraibici, con il sogno di frequentare l’Università della Moda, è la Splendida d’Italia Marche Winter Tour 2025/2026. È stata eletta sabato 21 marzo nel corso della finale regionale del tour invernale dell’omonimo concorso di bellezza, svoltasi nella splendida location di Villa Maremonti, sulla collina di Senigallia, con la conduzione di Augusto Alessi. Oltre al titolo regionale, Amalia ha vinto un gioiello Kurshuni, partner nazionale del concorso, un book fotografico offerto da Foto Capri Studio e un corso di difesa personale messo a disposizione dall’ASD Wu Long Pesaro.

Amalia partirà per la finale nazionale, in programma dal 9 al 12 aprile a Chianciano Terme. Sarà accompagnata dalla titolare del concorso, Francesca Cecchini, nonché esclusivista per la regione Marche, insieme alle altre finaliste nazionali elette nel corso della serata dalla giuria presieduta da Pier Paolo Storoni.

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La giuria era composta da: Valentina Bernardini, presidente dell’Ente Carnevalesca di Fano; Anna Stolfa, collaboratrice Pinkeventi; Luca Avenanti, titolare delle Cantine Terracruda di Fratterosa; Aida Abdullaeva, presidente dell’associazione Progetto Angeli, artista e designer; Silvia Cecchini, cantante e special guest della serata.

Le finaliste nazionali elette sono: Gaia Gamardella (Falconara), Caterina Maria Bartolucci (Pesaro), Aurora Meliffi (Urbania), Caterina Foglia (Fano), Matilde Piccini (Fano), Giada Vinozzi (Fano), Martina Balducci (Vallefoglia), Vittoria Ciabotti (Pesaro), Benedetta Bannini (Vallefoglia) e Viola Camilloni (Marotta). Le splendide finaliste marchigiane sono state accompagnate anche dalla corona uscente, Belen Giommi di Fano, madrina della finale regionale 2026.

Oltre alle uscite soggette a votazione, in abito elegante e in costume, le ragazze hanno sfilato anche come testimonial delle Cantine Terracruda di Fratterosa, a testimonianza dell’attenzione del concorso verso la promozione dei prodotti del territorio regionale. Grande emozione per l’uscita dedicata alla lotta al femminicidio, accompagnata da un intermezzo letto da Belen Giommi e dedicato agli uomini.

Un grande in bocca al lupo alle ragazze marchigiane!