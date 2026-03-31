Anche Tavullia nell’Itinerario della Bellezza

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Pesaro – Dai 5 Comuni iniziali ai 31 attuali. Di strada ne ha fatta e ne continua a fare l’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione turistica ideato nel 2018 da Confcommercio Marche Nord. Quest’anno sono tre i nuovi ingressi. Tra questi Tavullia, centro a cavallo tra le valli del Foglia e del Tavollo, al confine con la Romagna. Riserva alcuni degli scorci più belli, tra mare e montagna, della collina marchigiana. Ma Tavullia è anche terra di piloti e motori, qui è nato ed è iniziata la storia di uno dei più grandi motociclisti di tutti i tempi: Valentino Rossi.

Storia, borghi, panorami sorprendenti, esperienze outdoor: con questo ricco e variegato biglietto da visita Tavullia entra nell’Itinerario della Bellezza.

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E’ il sindaco di Tavullia Patrizio Federici a spiegare i motivi della scelta: “Abbiamo aderito a questo progetto turistico perché riteniamo che valorizzi il nostro territorio, in quanto serve a promuovere le risorse locali, a creare rete tra cittadini e turisti, oltre a proporre un turismo responsabile e sostenibile”.

Entusiasta il direttore Agnese Trufelli: “La continua e costante crescita di questo progetto ne certifica la bontà. Siamo una Dmo (Destination Management Organization) reale e da anni lavoriamo insieme alle amministrazioni comunali e agli operatori per promuovere il territorio. Lo facciamo concretamente, basti pensare che in questi primi mesi del 2026 abbiamo già fatto il giro di mezza Europa partecipando alle più importanti fiere turistiche. Ci fa molto piacere che questo impegno venga apprezzato dai Comuni che comprendono l’importanza di fare rete. Una rete che si allarga e si qualifica sempre più, anche grazie all’ingresso di Tavullia, per il quale ringraziamo l’amministrazione comunale”.