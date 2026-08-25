Ancora ottime prestazioni e ottimi piazzamenti per la SCD Alma Juventus Fano

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Fano (PU) – È stato un fine settimana di soddisfazioni per la SCD Alma Juventus Fano, capace di collezionare ottime prestazioni e piazzamenti significativi nelle gare disputate tra l’Umbria e le Marche. Nella classica di Mocaiana di Gubbio (PG) gli Allievi dei DS Gabriele Gorini e Filippo Beltrami si sono dimostrati sin da subito concentrati e determinati, con Tommaso Cardellini, Kevin Piccioli e Simone Ringhini caparbi nell’inserirsi in una fuga a quindici che ha rappresentato la prima vera azione della giornata.

Riassorbito questo tentativo, a pochi chilometri dal termine è stato Tommaso Cardellini a provare a dettare il ritmo. Alla fine, il corridore di Petriano ha conquistato un eccellente sesto posto, con un pizzico di rammarico per essere stato rimontato dal gruppo ad appena cento metri dal traguardo vedendosi così soffiare anche il podio. Per lui, 10° a Spello e 2° a Gualdo Tadino, è stata la terza top ten stagionale in terra umbra. Un po’ più indietro i pur generosi compagni in maglia arancio-aragosta: 31° Mattia Pierotti, 34° Simone Ringhini, 37° Martino Scarselli, 46° Pietro Brancati, 49° Kevin Piccioli e 58° Luca Conti.

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In una corsa vinta dal messicano Angel Calvillo Reyes davanti al connazionale Carlos Valdovinos Borbon, si sono invece ritirati Federico Pogliaghi e Massimo Ranieri. Sullo stesso ondulato circuito hanno gareggiato anche gli Esordienti del DS Samuele Mancinelli, in una prova unica conclusasi allo sprint. Tra i 1° Anno, dove si è imposto Leonardo Paseri del GS Pianello (AN), ha sfiorato l’exploit il solito Davide Gianetti, che ha chiuso però in decima posizione. Arrivo in gruppo per Sami Dahani e Nicola Romani, rispettivamente 24° e 34°, mentre Giulio Roscini è transitato al traguardo con l’ultimo drappello.

Tra i 2° Anno, che hanno visto il dominio del campione regionale Alessio Biancini, altro portacolori del GS Pianello, per la società fanese 14° Riccardo Violini e 17° Pietro Staffolani. Nuovo trionfo, infine, per i Giovanissimi dei DS Giovanni Ambrosini, Silvia Venturi e Roberto Manna, ripartiti di slancio dopo la pausa di Ferragosto. A Piane di Montegiorgio (FM), al 4° Trofeo Officine Minuterie Metalliche OMM, si sono infatti aggiudicati il primo premio sia per risultati che per numero di partecipanti. Nella categoria G1 affermazione per Nicolò Dominici e 2° Francesco Baldarelli; nella G2 3° Gabriele Cerioni, 8° Emanuele Gentile e 10° Federico Lepretti fra i maschi e 3ª Olimpia Giancarli fra le femmine; nella G3 2° Federico Guarini e 4° Diego Roscini; nella G4 8° Mattia Cassiani fra i maschi e successo per Ginevra Agostini fra le femmine; nella G5 3° Filippo Marraffa fra i maschi e vittoria di Sofia Adochitei fra le femmine; nella G6 3° Tommaso Dominici e 7° Marco Ringhini. Ad addolcire ulteriormente il weekend arancio-aragosta ci ha pensato Letizia Esposto Giovanelli, che ancora si allena coi fanesi nonostante corra per l’HG Cycling Team, laureatasi campionessa regionale Allieve col secondo posto riportato sempre a Piane di Montegiorgio al Trofeo Hair Gallery.

Prossimi impegni

domenica 30 agosto

Giovanissimi a Talacchio (PU)

Esordienti e Allievi a Sant’Andrea d’Agliano (PG)