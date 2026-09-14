Anno scolastico al via, il saluto del Presidente Acquaroli

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Ancona – Le parole del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli:

“Cari bambini, cari ragazzi,

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con l’inizio del nuovo anno scolastico si apre per tutti voi una nuova pagina fatta di esperienze, impegno, amicizie, scoperte e traguardi da raggiungere. Per alcuni sarà un ritorno tra compagni e insegnanti, per altri l’inizio di un percorso completamente nuovo. In ogni caso è un momento importante, che accompagna la crescita di ciascuno di voi e, allo stesso tempo, quella dell’intera comunità.

La scuola è il luogo in cui si acquisiscono conoscenze e competenze, ma anche quello in cui si impara a confrontarsi con gli altri, a collaborare, a rispettare le differenze, a sviluppare spirito critico e senso di responsabilità. È qui che prendono forma passioni, aspirazioni e sogni destinati ad accompagnarvi per tutta la vita.

I vostri talenti, le vostre idee e la vostra energia rappresentano una risorsa preziosa per il presente e il futuro delle Marche. Noi, come istituzioni, abbiamo il dovere di creare opportunità e condizioni sempre migliori affinché possiate realizzare i vostri obiettivi, trovare il vostro spazio e contribuire allo sviluppo del nostro territorio.

Il mio pensiero va inoltre a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti, al personale impiegato, ciascuno nel proprio ruolo. Con il vostro impegno contribuite, ogni giorno a migliorare l’esperienza scolastica. Auspico che le attività si svolgano in un contesto capace di stimolare passione e motivazione, di alimentare la consapevolezza di ciascuno, il lavoro di squadra, il senso di cittadinanza e di appartenenza alla comunità, rafforzando l’entusiasmo dello stare insieme. La scuola, dopo la famiglia, è il luogo della crescita e dello sviluppo. È lì che le nuove generazioni apprendono i fondamenti della conoscenza, arricchiscono la propria interiorità, lo spirito aggregativo, il senso della responsabilità e dell’altruismo, la capacità di giudizio, per diventare i cittadini del futuro.

A tutti quindi auguro un anno scolastico ricco di soddisfazioni. Siate curiosi, abbiate fiducia nelle vostre capacità e non smettete mai di coltivare i vostri progetti. Il futuro delle Marche passa anche attraverso il vostro impegno, il vostro entusiasmo e la vostra voglia di guardare avanti. Buon anno scolastico a tutti”.