Fano torna capitale del clarinetto

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Fano (PU) – Venticinque giovani clarinettisti, tre giornate di prove e una giuria di musicisti di alto profilo internazionale. Dal 18 al 20 settembre 2026 torna alla Pinacoteca San Domenico il Concorso Musicale Internazionale Città di Fano – VI Edizione 2026 Clarinetto, organizzato dall’Associazione Culturale Arte e Musica, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e con il patrocinio del Comune di Fano. Sono 25 le domande di partecipazione pervenute quest’anno. I concorrenti arrivano da dieci regioni italiane – Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Toscana, Lombardia, Puglia, Campania, Basilicata e Sardegna – oltre che da Svizzera, Francia, Germania e Stati Uniti. Diverse anche le nazionalità di origine rappresentate, tra cui italiana, portoghese, cinese, giapponese e sudcoreana. L’età media dei musicisti è di 25 anni, con partecipanti tra i 20 e i 32 anni: 7 ragazze e 18 ragazzi.

Il concorso prenderà il via venerdì 18 settembre, quando i musicisti affronteranno la prima selezione davanti alla giuria. Il programma prevede l’esecuzione della Première Rhapsodie di Claude Debussy e dei Fantasiestücke di Robert Schumann. Al termine della prova saranno scelti fino a un massimo di 15 concorrenti, ammessi alla semifinale di sabato 19 settembre, durante la quale ciascuno eseguirà una delle due Sonate op. 120 di Johannes Brahms. Tutte le audizioni saranno aperte al pubblico.

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La finale si svolgerà domenica 20 settembre in mattinata, con l’esecuzione del Concerto KV 622 di Wolfgang Amadeus Mozart per clarinetto e pianoforte. Al termine saranno proclamati il primo, il secondo e il terzo classificato. I tre vincitori torneranno poi protagonisti alle ore 17.00, sempre alla Pinacoteca San Domenico, per il concerto finale aperto al pubblico, alla presenza delle autorità della Fondazione e del Comune di Fano. Anche le diverse fasi del concorso, a partire dalle selezioni di venerdì, saranno aperte al pubblico. A valutare i concorrenti sarà una giuria composta dal M° Sauro Nicoletti, Direttore Artistico e Presidente di Giuria; dal M° Valeria Serangeli, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova; dal M° Giuliano Giuliani, già corno inglese con obbligo di oboe dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna; dal M° Aron Chiesa, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano; e dal M° Francois Benda, direttore d’orchestra e docente di clarinetto in prestigiose scuole musicali svizzere e tedesche.

In palio un montepremi complessivo di 4.500 euro: 2.500 euro al primo classificato, 1.500 euro al secondo e 500 euro al terzo.

Giunto alla sua sesta edizione, il Concorso Musicale Internazionale Città di Fano rinnova così la propria vocazione: offrire ai giovani interpreti un’importante occasione di confronto e crescita artistica e, allo stesso tempo, fare di Fano un luogo d’incontro per musicisti provenienti da realtà e percorsi differenti, nel segno della qualità e della cultura musicale.

Sostenitori dell’iniziativa sono anche la BCC Banca di Credito Cooperativo di Fano, Schnell Spa e VoipVoice Bologna (quest’ultima con una Menzione Speciale della Giuria, accompagnata da una targa dedicata). Gli sponsor hanno sottolineato la loro volontà di essere al fianco dei giovani talenti e di contribuire alla valorizzazione della musica e delle arti, sostenendo occasioni capaci di dare spazio, visibilità e riconoscimento all’impegno e alla qualità dei giovani musicisti.