0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “Il sindaco di Pesaro non ha altro a cui pensare all’infuori della Lega? Fa sorridere che Ricci sia così senza argomenti e proposte valide da dover parlare di altri partiti nei suoi interventi. Invece che preoccuparsi per noi guardi in casa Pd, dove ieri sono stati in prima fila a screditare lui e altri migliaia di primi cittadini”.

Lo dichiara il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti, coordinatore del partito nelle Marche.

Pubblicità