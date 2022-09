Arte e storia a Mondolfo

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – Si partirà con la mostra “I Borghi dell’Arte”, un affascinante progetto itinerante organizzato dalla Associazione Culturale “Officina degli Artisti” di Orciano di Terre Roveresche, con il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino, che è partito da Urbino, per approdare in alcuni centri della nostra Provincia, Orciano, Mombaroccio e Fermignano. L’ultima tappa sarà proprio il Monumentale Complesso di Sant’Agostino di Mondolfo. La prestigiosa collettiva di pittura sarà visitabile da sabato 1 a domenica 23 ottobre e proporrà opere di Vitaliano Angelini, Gianluca Bastianelli, Giovanni Bellantuono, Paolo Del Signore, Maria Pia De Silvestro, Gastone Mariani, Valentina Michelutti e Beppe Sabatino. L’inaugurazione è prevista per sabato 1 ottobre, alle ore 17, nel Salone Aurora.

Nel fine settimana del 15 e 16 ottobre, infine, in occasione delle “Giornate Fai d’Autunno” tornerà ad essere visitabile il Bastione Sant’Anna, l’antico fortilizio, risalente alla seconda metà del 1500.

Pubblicità

“Come Amministrazione siamo molto soddisfatti per questa coda ‘lunga’ della stagione turistica in cui ospiteremo iniziative di alto livello come la prestigiosa collettiva d’arte” – ha dichiarato il Consigliere comunale con delega alla Cultura Even Mattioli – “è un evento itinerante che ha scelto di far tappa nel nostro centro storico, in un luogo di rara bellezza e di grande valore storico-culturale, come il complesso monumentale di Sant’Agostino. Inoltre in occasione delle giornate del FAI, 15 e 16 ottobre, sarà aperto il bellissimo Bastione Sant’Anna, recentemente restaurato e riaperto al pubblico a marzo 2022”.