Artigianato, 980mila euro per sostenere attività e tradizione nelle Marche

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Regione Marche – Quasi un milione di euro per sostenere le attività, modernizzare i laboratori e valorizzare le produzioni marchigiane. La Giunta regionale ha approvato il piano 2026 da 980 mila euro dedicato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell’artigianato. Le risorse finanzieranno l’ammodernamento e la ristrutturazione delle botteghe, l’acquisto di nuovi macchinari e il recupero delle attrezzature, oltre a interventi per favorire la commercializzazione e la promozione dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale. Tra le principali misure previste bandi per la riqualificazione dei laboratori, l’acquisto di strumentazioni innovative, il sostegno alla partecipazione a fiere e iniziative promozionali e il rafforzamento della presenza online delle imprese.

Il provvedimento si inserisce nella strategia della Regione per rafforzare l’artigianato marchigiano, puntando su qualità, innovazione e valorizzazione del territorio.

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“Proseguiamo il percorso di confronto e programmazione avviato nei mesi scorsi con le rappresentanze di categoria, che ha portato alla definizione di questo piano, condiviso anche con la Commissione consiliare competente, perché l’artigianato è un settore strategico per l’economia marchigiana – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro –. Con i nuovi bandi investiamo nell’ammodernamento dei laboratori, nell’acquisto di nuove attrezzature e nella commercializzazione delle produzioni, accompagnando le imprese nei processi di innovazione e rafforzandone la competitività. In una fase che richiede scelte mirate, continuiamo a puntare su qualità e promozione, valorizzando un patrimonio che rappresenta uno dei tratti distintivi delle Marche”.