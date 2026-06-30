Assunzioni in sanità. Nelle Marche in arrivo nuovi medici

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Ancona – Prosegue il percorso della Regione Marche per il potenziamento del Servizio sanitario regionale attraverso il reclutamento di nuovi professionisti. La Giunta regionale ha approvato cinque provvedimenti che consentono di far avanzare altrettante procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di dirigenti medici nelle Aziende sanitarie territoriali di Fermo e Ascoli Piceno.

Le procedure riguardano in totale quattro posti per la AST di Fermo: un posto di dirigente medico di Chirurgia Generale, uno di Otorinolaringoiatria, uno di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e uno di Cure Palliative. A questi si aggiungono due posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per l’AST di Ascoli Piceno. Si tratta di figure altamente specializzate, indispensabili per garantire la piena operatività dei servizi e contribuire a colmare le carenze di personale in settori strategici della sanità marchigiana.

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“Stiamo proseguendo nel percorso di rafforzamento degli organici del Servizio sanitario regionale – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – perché sappiamo quanto sia importante garantire alle nostre strutture professionisti qualificati e assicurare ai cittadini servizi sempre più efficienti. Questi concorsi rappresentano un passaggio concreto per coprire posti vacanti in discipline fondamentali e dare risposte ai bisogni dei territori. L’obiettivo della Regione è accelerare tutte le procedure di reclutamento, affinché le Aziende sanitarie possano disporre delle risorse umane necessarie per consolidare e migliorare l’offerta sanitaria”.

Con i provvedimenti adottati vengono completati gli adempimenti necessari alla costituzione delle commissioni esaminatrici, consentendo così di proseguire l’iter concorsuale e arrivare nel più breve tempo possibile all’assunzione dei nuovi dirigenti medici.