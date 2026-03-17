Ast PU, addio alla Dr.ssa Maria-Michela Cenerelli

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Pesaro – La comunità sanitaria dell’AST Pesaro Urbino e, in particolare, tutto il personale della Potes di Cagli e del Servizio Emergenza territoriale 118, si stringono nel dolore per la prematura scomparsa della Dr.ssa Maria-Michela Cenerelli, venuta a mancare all’età di 49 anni dopo aver combattuto con estrema dignità contro una grave malattia. La Dr.ssa Cenerelli aveva intrapreso la sua missione medica con dedizione costante: dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 2013 presso l’Università Politecnica delle Marche, aveva ottenuto il titolo di formazione in Medicina Generale e l’idoneità all’Emergenza Territoriale della Regione Marche. Nel luglio del 2021 era entrata a far parte della squadra della Potes di Cagli come medico convenzionato a tempo indeterminato.

Sin dai primi giorni, Maria-Michela si era inserita con naturalezza e professionalità nel difficile contesto dell’emergenza territoriale, guadagnandosi immediatamente la stima e l’affetto dei colleghi e dell’intera popolazione del comprensorio cagliese. In ogni turno di servizio ha saputo coniugare coraggio e competenza tecnica a una rara umanità, affrontando le situazioni più critiche sempre a fianco dei pazienti.

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“Oltre che una professionista esemplare, Maria-Michela è stata una collega straordinaria e una persona dal cuore grande – scrivono i medici e colleghi – Ha affrontato il percorso della malattia con una tenacia e una dignità che sono state d’esempio per tutti noi, senza mai perdere la forza d’animo che la contraddistingueva”.