Ast PU – Sopralluogo Carelli e Vicepresidente regione nel nuovo reparto malattie infettive al San Salvatore

Pesaro – Nella mattinata il Direttore Generale Ast Pu Alberto Carelli e il Vicepresidente della Regione Marche hanno effettuato un sopralluogo al terzo piano della palazzina F dell’ospedale San Salvatore di Pesaro, che presto ospiterà il reparto di Malattie Infettive. I lavori per il trasferimento dalla struttura, ubicata nel presidio di Muraglia, sono ultimati e si può procedere con il trasloco.

“Questa operazione – spiega il direttore Generale Carelli – permetterà di liberare il posto nella palazzina Solazzi di Muraglia e procedere all’adeguamento strutturale di quest’ultima che consentirà di trasferire l’oncologia nella struttura più recente e completare così il polo oncoematologico nella palazzina Solazzi, dove già sono presenti radioterapia e medicina nucleare”. Il trasferimento dell’oncologia sarà previsto per l’estate. Attività propedeutiche alla costruzione del nuovo ospedale di Muraglia. “Un lavoro molto complesso – continua – che vede coinvolte tantissime strutture. Per questo voglio ringraziare tutte le unità operative che stanno lavorando instancabilmente per permettere di ridurre al minimo i disagi ai pazienti e mantenere alta la qualità dei servizi. Un’operazione a cui ho voluto dare un forte impulso già dai primi giorni del mio insediamento e che presto ci permetterà di sistemare e dare risposte ai diversi soggetti coinvolti in questa complessa fase”.

L’Assessorato Regionale alla Sanità sottolinea che si sta procedendo speditamente e secondo la tabella di marcia nell’iter che condurrà alla realizzazione del nuovo Ospedale di Muraglia, un’opera attesa dal territorio, che permetterà di garantire ai cittadini maggiori servizi e risposte più adeguate ed efficienti.