Ausili (FDI): “Valorizzare l’apicoltura della nostra Regione garantendo sicurezza”

Ancona – “Oltre 3mila apicoltori con un numero di alveari pari a 59.002 su un totale di 5.593 apiari, sono alcuni dei numeri, aggiornati al 31 dicembre 2022, della Banca Dati Apicoltura dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale, che ben fotografano quanto nelle Marche si stia parlando di un settore strategico da salvaguardare e promuovere da molteplici punti di vista. Ad oggi si rende necessario mantenere valorizzare la consistenza del patrimonio apistico intervenendo non solo a favore degli apicoltori, affinché non abbandonino la loro attività, ma anche nell’ottica di promozione di un prodotto di alta qualità come quello prodotto nelle Marche”. Questo il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili a seguito dell’approdo in II Commissione consiliare, della Proposta di Legge regionale 124/22 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33, Disposizioni regionali in materia di apicoltura”, di cui è relatore di maggioranza.

“Voglio ringraziare tutti i gruppi di maggioranza di centrodestra per il lavoro che ci ha portati al testo della Pdl, in modo particolare l’assessore Mirco Carloni, il presidente della II commissione Andrea Putzu e i Consiglieri Anna Menghi, prima firmataria, e Giacomo Rossi. Oltre a nuovi orientamenti per il piano apistico regionale in grado di garantire sostegni agli apicoltori professionali a fronte di una minore produzione di miele e ai maggiori costi di mantenimento delle attrezzature e dei nuclei delle api, difesa e valorizzazione dell’apicoltura nella nostra regione, promozione dei prodotti dell’apicoltura marchigiana, attenzione per l’apicoltura biologica, vi è anche – conclude il consigliere regionale di FdI, Marco Ausili – un aggiornamento sull’utilizzo dei prodotto fitosanitari, l’incentivazione della piantumazione di colture nettarifere, la disciplina del nomadismo, e altri elementi per una tutela sempre maggiore dell’apicoltura come attività di grande interesse per la Regione Marche”.

