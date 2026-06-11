AVIS Fano celebra la Giornata del Donatore con una camminata

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Fano (PU) – Con il patrocinio del Comune di Fano e la collaborazione di Coldiretti Pesaro e Urbino, domenica 14 giugno una mattinata dedicata alla cultura del dono e alla valorizzazione del territorio. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno, AVIS Comunale Fano “Giuliano Solazzi” aderisce alle iniziative promosse da AVIS Nazionale e AVIS Regionale Marche organizzando una speciale camminata culturale nel centro storico cittadino, aperta a donatori, famiglie e cittadini. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fano e realizzata in collaborazione con Coldiretti Pesaro e Urbino, nasce con l’obiettivo di unire la promozione della cultura del dono alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città, offrendo alla cittadinanza un’occasione di incontro, socializzazione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà e della salute.

La giornata si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali del World Blood Donor Day 2026. AVIS Nazionale ha scelto di rilanciare il messaggio della campagna “Il nostro modo per dare una mano è stendere un braccio”, accompagnato dal claim “Trasforma un gesto semplice in un grande aiuto. Dona sangue e plasma”, per richiamare l’attenzione sull’importanza della donazione periodica di sangue e plasma e sul contributo fondamentale che ogni donatore offre al sistema sanitario.

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Un messaggio che si lega idealmente al tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la ricorrenza di quest’anno: “One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives” (“Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”), che pone al centro il valore umano della donazione come gesto di solidarietà, responsabilità e cura verso il prossimo. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 presso l’Ex Chiesa di San Francesco, sede dell’accoglienza e delle registrazioni. La mattinata proseguirà con una passeggiata guidata attraverso il centro storico di Fano, alla scoperta delle bellezze artistiche e delle recenti scoperte archeologiche che stanno riportando l’attenzione sulla storia millenaria della città.

Il percorso si concluderà alle ore 12.00 con un momento conviviale dedicato alla promozione dei corretti stili di vita. Grazie alla collaborazione di Coldiretti Pesaro e Urbino, sarà infatti offerto ai partecipanti un aperitivo salutare a base di frutta fresca di stagione, simbolo dell’attenzione condivisa verso il benessere, l’alimentazione sana e la prevenzione.

«La donazione di sangue rappresenta uno dei gesti più autentici di solidarietà e partecipazione civica – sottolinea il Presidente di AVIS Comunale Fano Fabrizio Tito –. Con questa iniziativa vogliamo celebrare e ringraziare i donatori, ma anche coinvolgere tutta la comunità in un percorso che unisce cultura, salute e senso di appartenenza. Camminare insieme nel cuore della nostra città significa condividere valori e rafforzare quel legame di solidarietà che ogni giorno permette di salvare vite umane».

AVIS Comunale Fano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione e a cogliere l’occasione per conoscere più da vicino il mondo della donazione di sangue e plasma, un gesto volontario, gratuito, anonimo e responsabile che continua a rappresentare una risorsa indispensabile per la salute collettiva.