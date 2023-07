Baldelli (FDI): “Il Commissariato di Fano avrà un primo potenziamento di organico già nelle prossime settimane”

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “A seguito delle interlocuzioni che ho avuto in questi giorni con il Ministero dell’interno e il Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Greco, ho ricevuto rassicurazioni dai soggetti interessati – che ringrazio assieme al questore Raffaele Clemente per la sensibilità – dell’arrivo di nuovi agenti per il Commissariato di Fano, che verrà così potenziato. I numeri saranno definiti nei prossimi giorni. Artefici di questo positivo epilogo sono stati anche il Siulp e il suo segretario Marco Lanzi che, come sempre, hanno saputo sollevare la problematica in modo costruttivo. Il governo, nei mesi scorsi, aveva già assegnato alla nostra provincia 14 nuove unità tra agenti e vice sovrintendenti di Polizia, di cui 10 rimasti effettivi. Agenti che nelle prossime settimane saranno redistribuiti anche a Fano. Ho inoltre presentato un’interrogazione in Parlamento, che verrà pubblicata a breve dalla Camera dei Deputati, per affrontare non solo la questione relativa alla migliore allocazione sul territorio provinciale degli agenti assegnati, ma anche quella relativa all’opportunità di ridefinire l’organico del commissariato della città della Fortuna, in relazione al numero di abitanti che ne fanno la terza città delle Marche”, dichiara Antonio Baldelli, deputato e responsabile del Dipartimento regionale per la sicurezza di Fratelli d’Italia.

“Dopo 10 anni di tagli e di completo disinteresse dei precedenti governi verso la sicurezza delle nostre città che ha causato, tra l’altro, carenza di organico e innalzamento dell’età media degli operatori – prosegue Baldelli – il nostro Governo è tornato a investire sulle Forze dell’ordine. 90 sono i milioni di euro per l’anno in corso per nuovi agenti e per i presidi. Somma che verrà ogni anno incrementata fino a superare i 125 milioni a partire dal 2033. Investimenti che si aggiungono a quelli per l’ordinario turn over. Alla fine dell’anno in corso saranno dunque 5.735 le nuove assunzioni, di cui 4.000 nuovi agenti in strada. Per far ciò sono state previste anche procedure semplificate per i concorsi e lo scorrimento delle graduatorie. Naturalmente, per risolvere le gravi problematiche ereditate ci vorrà tempo ma, non appena avremo messo a terra i primi potenziamenti degli organici, si potrà lavorare per ulteriori integrazioni degli agenti in servizio nelle Marche e nella provincia di Pesaro Urbino”.

