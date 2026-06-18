Festa nazionale dei pensionati Cna in Calabria

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Pesaro – Una partecipazione straordinaria, quella dei pensionati CNA delle Marche, alla 28esima Festa Nazionale di CNA Pensionati, che si è tenuta nei giorni scorsi a Cutro, in provincia di Crotone. Dalla sola provincia di Pesaro e Urbino sono arrivati 140 pensionati associati, su un totale di 230 partecipanti marchigiani, confermando il ruolo attivo e coeso di un territorio che continua a rappresentare una delle colonne portanti della Confederazione.

A guidare e coordinare l’intero gruppo regionale è stato Giancarlo Sperindio, presidente di CNA Pensionati Marche, figura di riferimento per l’organizzazione e per la presenza marchigiana all’evento. Presente anche Sandro Serfilippi membro del direttivo provinciale dei Pensionati.

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Alla Festa dei Pensionati, che ha coronato un soggiorno di 7 giorni al Villaggio BluSerena, sono intervenuti il presidente nazionale della CNA Dario Costantini e il segretario generale, Otello Gregorini ed il responsabile nazionale di CNA Pensionati, Mario Pagani. Durante la settimana calabrese, i pensionati delle Marche hanno effettuato diverse tra le escursioni consigliate. In particolare quella a Pizzo Calabro e Tropea, Le Castella ed ancora Reggio Calabria e Scilla, Santa Severina e Crotone Capocolonna.

Il segretario Gregorini, ha voluto rivolgere uno speciale ringraziamento ai pensionati della CNA per il contributo dato all’associazione che quest’anno festeggia i suoi 80 anni”.

Un passaggio che ha toccato la platea dei 700 partecipanti provenienti da tutta Italia, sottolineando il valore storico e umano di chi ha costruito, negli anni, l’identità dell’artigianato italiano.

Gregorini ha poi ricordato che il 20 novembre la CNA celebrerà l’ottantesimo anniversario, un appuntamento che coinvolgerà migliaia di persone.

L’appello: ricostruire il legame tra giovani e artigianato

Gregorini e Costantini hanno lanciato un messaggio chiaro e strategico:

“Abbiamo bisogno di rimettere al centro, come elemento valoriale, il ruolo dell’artigianato e della piccola impresa. Dobbiamo fare uno sforzo comune per riallacciare il rapporto con i giovani, affinché possano vedere nel mondo dell’artigianato una prospettiva di vita, di carriera e di realizzazione personale”.

“La forte partecipazione marchigiana, e in particolare quella della provincia di Pesaro e Urbino – dice Giancarlo Sperindio – testimonia un senso di appartenenza vivo e radicato, che continua a rappresentare un patrimonio prezioso per tutta la CNA”.