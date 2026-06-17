Prefettura: riunione 2^ Cabina di Regia -Protocollo prevenzione antimafia

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Pesaro – Si è riunita nella mattinata presso la Prefettura di Pesaro e Urbino la 2^ Cabina di regia prevista dal Protocollo di Legalità per la Prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e concessioni nell’ambito delle attività di messa in sicurezza e di ricostruzione dei territori alluvionati del maggio 2023 in cui sono ricompresi anche diversi Comuni del territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

All’incontro, convocato su richiesta del Commissario straordinario alla Ricostruzione, Fabrizio Curcio, e presieduto dal Prefetto, Emanuela Saveria Greco, hanno partecipato per la Struttura Commissariale, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Giuseppe Simonelli e il Generale dei Carabinieri Fabrizio Mari, i vertici delle locali Forze di Polizia, i Sindaci e i referenti dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023, i rappresentanti della Provincia di Pesaro e Urbino, delle Organizzazioni sindacali nonché del Consorzio Bonifica delle Marche.

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E’ stato effettuato un monitoraggio condiviso dello stato di attuazione dei lavori, complessivamente 135 interventi totali, di cui 27 in fase di progettazione, 16 in fase di affidamento, n 51 in fase di esecuzione e 45 progetti conclusi, dati che comprovano un procedimento virtuoso dei soggetti attuatori di questa provincia.

Nel corso dell’incontro, sono stati esaminati alcuni profili del Protocollo di legalità e degli Accordi siglati dalla Struttura Commissariale, a supporto e sostegno di Comuni, cittadini e imprese. Il Prefetto e le Forze di Polizia hanno pianificato una serie di interventi atti a verificare il rispetto delle normative di settore.

E’ stato, infine, ribadito che il Protocollo, sia nell’ambito del rafforzamento delle misure di prevenzione all’atto della predisposizione delle gare d’appalto che nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti, rappresenta un importante garanzia della legalità per le stazioni appaltanti ma anche uno strumento volto alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto delle normative di settore.