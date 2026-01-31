Basilica di Vitruvio, visite sold out anche sotto la pioggia

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Nemmeno la pioggia ha rallentato la voglia di scoprire e vedere da vicino quella che, per molti, è già “la scoperta del secolo”. Le visite guidate “Alla scoperta di Vitruvio”, promosse dal Comune di Fano, hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle visite di oggi, confermando un entusiasmo crescente attorno alla Basilica di Vitruvio e alla rete dei principali siti archeologici cittadini.

«Abbiamo fatto sold out anche sotto la pioggia, perché quando la storia torna viva la gente vuole esserci, guardarla da vicino, sentirla propria. Questa è la nostra identità che riemerge e che finalmente possiamo raccontare al mondo», dichiara il Sindaco Luca Serfilippi. L’itinerario, nel cuore dell’antica Fanum Fortunae, collega la Basilica in Piazza Andrea Costa ad alcuni tra i presìdi archeologici più significativi della città, con partenza dal Museo del Palazzo Malatestiano. Il percorso comprende inoltre la Sala Morganti e la Sezione Archeologica, l’Area archeologica di S. Agostino, l’area archeologica della Mediateca Montanari e il Museo della Via Flaminia.

«Questi percorsi sono un modo concreto per trasformare la scoperta in conoscenza e partecipazione, passo dopo passo», sottolinea l’Assessore alla Cultura Lucia Tarsi. «Il sold out di oggi ci dice che c’è un bisogno reale: capire, vedere, ascoltare un racconto unitario della Fano romana. È un invito a riscoprire il museo e l’archeologia diffusa con un’esperienza curata, accessibile e di qualità».

I percorsi proseguono anche domani con i turni già programmati; per il turno di domani pomeriggio risultano ancora disponibili alcuni biglietti, fino a esaurimento posti. Il biglietto (10 euro) può essere acquistato presso la biglietteria del Museo oppure online sulla piattaforma LiveTicket. È prevista la gratuità per i visitatori sotto i 18 anni, disabili e loro accompagnatori.