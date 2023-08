Birra d’Augusto, buona la prima. Anzi buonissima!

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Ottima partenza per Birra d’Augusto che ha inaugurato sabato 12 agosto a Fano la sua 13esima edizione. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Fortuna Dea con la collaborazione di Confesercenti Pesaro e Urbino, Comune di Fano, Regione Marche, Pro Loco Fano, Aset, Associazione Professionale Cuochi Italiani e Associazione Le Donne della Birra, ha avuto un inizio davvero esplosivo con tanto pubblico che fino a tarda sera ha riempito gli spazi della festa in zona Rocca Malatestiana (Giardini Biancheria e Morelli e Parcheggio di Via XXIV Maggio).

L’evento, che proseguirà fino a mercoledì 16 agosto –sempre a partire dalle 18- ha attirato cittadini e turisti –molti, a detta degli operatori, anche stranieri- curiosi di assaggiare le birre artigianali proposte dalle aziende partecipanti, la maggior parte di provenienza locale, oltre che le specialità alimentari a disposizione nei food truck con piatti di carne e di pesce.

Buona anche la musica: ad aprire l’evento sono state le esibizioni dei Barrelhouse che hanno presentato le loro melodie blues e dei Radio Kom con il ‘Vasco Rossi Tribute’, entrambi particolarmente apprezzati dal pubblico. Bene anche il momento culturale riservato ai produttori di birra artigianale presenti all’evento, che hanno parlato di sé, dei propri prodotti, della propria storia, sottolineando quanto sia affascinante il lavoro del ‘mastro birraio’ oggi ricoperto per la maggior parte da figure giovani, uomini e donne, tra i 30 e i 40 anni. Ne è scaturito il ritratto di una professione faticosa, ma anche stimolante, nella quale è forte il rapporto di collaborazione tra aziende e che consente una crescita che non è soltanto economica ma anche personale.

Alla Tavola rotonda hanno preso parte sei birrifici (Birrificio del Catria, Birrificio dei Castelli, Oltremondo, Collesi, 61100, Birrificio Fratelli Trami) che hanno fatto degustare ai presenti sei birre diverse, a gradazione alcolica crescente. L’incontro è stato moderato da Nicoletta Tagliabracci Ambasciatrice per le Marche dell’Associazione Le Donne della birra.

Positivo anche l’esordio della novità 2023 della festa a cura di Confesercenti: la proposta della nuova ‘Brodetto beer’ realizzata dal birrificio Renton e abbinata a un piatto di risotto al brodetto preparato dagli chef dell’Associazione Nazionale Cuochi coordinati dal presidente APCI Marche Antonio Bedini. “Siamo partiti benissimo –commenta Alessandro Ligurgo direttore provinciale Confesercenti- registrando tanta curiosità da parte del pubblico, sia per la birra sia per l’abbinamento con il piatto. Un modo nuovo e diretto per promuovere le nostre eccellenze locali e l’offerta del territorio”.

Molto soddisfatti gli organizzatori per l’andamento della serata, svoltasi in allegria e in totale sicurezza: “Ci auguriamo di continuare così –afferma Alessandro Eusepi presidente Fortuna Dea- e che fino al 16 agosto ci siano giornate altrettanto ricche di emozioni e partecipate come quella appena trascorsa. Ci siamo resi conto di quanto la nostra manifestazione sia attesa da moltissime persone, che ormai conoscono il format, lo apprezzano, ne riconoscono la qualità, per le proposte culinarie che possono trovare, per la buonissima musica di generi sempre diversi che possono ascoltare, ma soprattutto per le proposte di birre artigianali di birrifici ormai storici per l’evento, che ogni anno sanno rinnovarsi e proporre nuovi prodotti e altri birrifici che magari ritornano a farci compagnia”.