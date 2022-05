Borghi e montagna: sabato e domenica tornano i Week-end Gastronomici di Primavera

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Da Novilara al monte Nerone, da Borgo Pace a Fossombrone, fino ad Apecchio: nel fine settimana, sabato 21 e domenica 22 maggio, tornano i Week-end Gastronomici di Confcommercio Marche Nord. Dai borghi alla montagna, un nuovo doppio appuntamento tra gusto e bellezza, per degustare la cucina legata alle tradizioni e scoprire le tante meraviglie del territorio. L’edizione di primavera in programma fino al 12 giugno, vede protagonisti ben 45 ristoranti e 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo dell’evento. I ristoranti aderenti proporranno menù di grande impatto a base di prodotti tipici, a un prezzo invitante. L’occasione preziosa anche per visitare i nostri meravigliosi borghi, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo. Il 21 e 22 maggio saranno 5 i ristoranti dove poter degustare tante specialità: Montenerone ‘Il poeta’ (Serravalle di Carda – Apecchio), La Locanda Ricci (Novilara), Locanda dal Tedesco (Borgo Pace), Pitrok (Fossombrone), Rifugio Chalet Principe Corsini (Piobbico).

Sabato 21 maggio

Pubblicità

Montenerone ‘Il poeta’ di Serravalle di Carda – Apecchio (0722.90136)

Il menù: Insalatina di pollo con melograno Crostini caldi al tartufo e porcini Frittatina con spignoli Tagliatelle con funghi spignoli Gnocchetti rosa tartufo e noci Filetto al tartufo Cotoletta di agnello Patatine fritte Insalata mista Sfogliatina con crema chantilly e fragole Vini: Bianchello e Sangiovese “Guerrieri” in bottiglia d.o.c. Bianchello e Sangiovese in caraffa d.o.c.

Domenica 22 maggio

La Locanda Ricci di Novilara (0721.206086)

Il menù: Tagliere di salumi e formaggi Vellutata di porri e patate con tartufo nero Passatelli fonduta e tartufo nero Galletto alla brace Coniglio in porchetta Patate al forno Insalata Dolcetti della locanda Caffè Vini: Bianchello del Metauro e Sangiovese Cantina Guerrieri in bottiglia d.o.c

Locanda dal Tedesco di Borgo Pace (0722.89952)

Il menù: Ovetto di Quaglia con Tartufo Nero Carpaccio di Zucchine e Grana Frittata con Vitalbe Fiori di Sambuco Fritti Crostini assortiti Chicche del Nonno al Tartufo Nero Tagliatelle all’Anatra Pollo con Peperoni Capocollo allo Spiedo Contorni di Stagione Crema al Cucchiaio Vini: Sangiovese e Bianchello del Metauro Fiorini in bottiglia d.o.c

Pitrok di Fossombrone (340.5087018)

Il menù: Antipasto rustico Tagliatelline asparagi e salsicce Cannelloni Oca, coniglio, faraona Patate arrosto Pasticceria secca Vini: Cantina Pagliari in bottiglia d.o.c.

Rifugio Chalet Principe Corsini di Piobbico (331.8766610)

Il menù: Crostini misti con verdure, salse e formaggi Insalatina di radicchio con noci e parmigiano Tagliatelle al bianco di funghi, salsiccia e asparagi selvatici Filetto di maiale al pepe verde e rosa Coniglio in porchetta Patate al forno Spinaci al vapore Tortino al cioccolato con finitura di granella Vini: Sangiovese e Bianchello Az. Guerrieri e Di Sante in bottiglia d.o.c. Bianchello del Metauro in caraffa

Per partecipare ai “Week end Gastronomici 2022” occorre prenotarsi telefonicamente, almeno due giorni prima della data in calendario, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. Il successo riscosso dall’iniziativa ha evidenziato la necessità di una tempestiva prenotazione ben più anticipata rispetto al termine segnalato, poiché alcuni esercizi coprono spesso le proprie possibilità di sistemazione già settimane prima.

Nei siti internet www.ascompesaro.it e www.lemarchediurbino.it è possibile scaricare il libricino-guida con tutti gli appuntamenti