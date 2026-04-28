Borghi, tradizione, relax: ponte del 1° Maggio in compagnia dei Week end Gastronomici

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Pesaro – I meravigliosi borghi dell’entroterra, natura, relax e piatti della tradizione: la ricetta per un Primo Maggio indimenticabile tra gusto e bellezza è servita. La ricetta è quella dei Week-end Gastronomici! Con l’edizione primaverile, si apre il 43esimo anno di una delle manifestazioni più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa e curata come sempre da Confcommercio Marche Nord insieme a FIPE – Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino.

Da venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio tante le proposte.

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Ad attendere i gastronauti il 1° maggio: Al Pavone Bianco di Babbucce di Tavullia (380.2670935); La Cantinaza di Colli al Metauro (0721.895904 – 338.8813976); Le Fontane di Cagli (0721.790148); Silvana di Carpegna (0722.77621); Villa San Marco Restaurant – Villagrande di Montecopiolo (0722.78598 – 338.4821890).

Sabato 2 si potranno assaporare i piatti de La Coppa di Mombaroccio (347.3751000), mentre domenica sarà la volta del Rifugio Chalet Principe Corsini di Piobbico (331.8766610 – 339.7033043) e del Ristorantino Barocco di Mondavio (0721.987064).

I Week end Gastronomici sono in programma fino al 7 giugno, in 37 ristoranti di 25 località della provincia di Pesaro Urbino e del Montefeltro. Da oltre quattro decenni valorizzano e promuovono ristorazione e borghi, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. Il rapporto tra qualità e prezzo la formula vincente. Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro, il sottotitolo.

Un territorio da scoprire accompagnati dal libretto-guida che, oltre a tutte le informazioni sui ristoranti e ai menù, riporta utilissimi suggerimenti su monumenti, chiese, paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino dal punto di vista del territorio e della cucina. Particolare risalto ai 31 Comuni che aderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica di Confcommercio “Itinerario della Bellezza”.

I Week end Gastronomici sono realizzati grazie al sostegno della Camera di Commercio delle Marche, agli Enti Bilaterali Provinciali del Commercio e del Turismo e a RivieraBanca. La guida con tutte le informazioni è scaricabile e consultabile nel sito confcommerciomarchenord.it