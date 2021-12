Borgo abbandonato delle Marche: stanziati 20 milioni di euro del PNRR per rigenerare

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Approvato oggi dalla Giunta regionale l’avviso di manifestazione di interesse per la presentazione della candidatura di un “Borgo storico in condizioni di abbandono” su cui il Ministero della Cultura convoglierà lo stanziamento di 20 milioni di euro del PNRR. Il provvedimento delinea modalità e condizioni per la presentazione della proposta, da accompagnare con uno “studio di fattibilità” che ne rappresenti efficacemente la sostenibilità della candidatura.

“Un bando – spiega l’assessore alla Cultura Giorgia Latini – in linea con la strategia regionale che ha previsto una legge per rivitalizzare i borghi finanziata con 7 milioni e 800 mila euro e che si aggiunge alle risorse che sono in corso di programmazione e assegnazione per la Regione Marche ed ai fondi comunitari in avanzata fase di definizione. Con questi interventi accompagneremo il nostro territorio verso una vera e propria rigenerazione nella sua componente più identitaria, quella storico culturale, per creare sviluppo e crescita economica a partire dalle nostre radici. Per i sindaci in particolare si tratta di una sfida importantissima, ma noi tutti siamo chiamati a dare le migliori energie e il nostro contributo”.

Pubblicità

Il termine fissato per la presentazione della proposta alla Regione, è il 10 febbraio 2022, in modo da consentire alla “Commissione di valutazione” individuata dalla stessa Regione, di valutare le istanze pervenute e selezionare quella che offre maggiori garanzie di efficacia e sostenibilità da presentare al Ministero della Cultura entro il termine del 15 marzo 2022.

Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni.