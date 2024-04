Borgo Digitale Diffuso, ecco i Comuni partecipanti al bando FESR

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Si è conclusa la fase istruttoria di concessione contributi per il Bando Servizi Digitali Integrati con la pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi. Il bando, che è alla base del progetto “Borgo Digitale Diffuso”, è promosso dalla Regione Marche per sostenere la digitalizzazione dei Comuni marchigiani. L’iniziativa, con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro, poi estesa a 8,5 milioni, proveniente dai Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, ha visto la partecipazione di ben 190 enti locali, a testimonianza del grande interesse per la trasformazione digitale del territorio. I Comuni beneficiari riceveranno € 45.000 per dar seguito alle proposte progettuali presentate nell’arco del biennio 2024-2025.

Per l’assessore regionale allo Sviluppo economico la crescita digitale è uno degli obiettivi principali dell’azione del Governo regionale, che mira a fare delle Marche un Borgo Digitale Diffuso, vale a dire un modello di sviluppo dove ogni territorio, con le proprie eccellenze e peculiarità, possa svilupparsi economicamente e socialmente. Prioritario sarà diffondere la trasformazione digitale in modo sinergico su tutto il territorio marchigiano, composto da tanti poli urbani di medie e piccole dimensioni, in modo tale che, grazie alle tecnologie digitali, queste realtà diffuse abbiano la possibilità di integrarsi e di competere con altre località, metropolitane e nazionali, superando i confini fisici e annullando le distanze.

I progetti ammessi riguardano una vasta gamma di interventi in ambito ICT, finalizzati all’obiettivo primario della promozione e valorizzazione economica dei territori e poi della costruzione di città intelligenti e della semplificazione dei rapporti con il cittadino attraverso il digitale. In particolare i Comuni, anche grazie ad accordi con attori localmente operanti, svilupperanno e conferiranno contenuti digitali aggiornati, tra cui itinerari e proposte esperienziali, nel sistema regionale “Digital Hub Marche”, progettato per rilanciarli, diffonderli e promuoverli in modo aggregato su canali internazionali, nazionali e regionali (tra cui il portale del turismo Italia.it ed i sistemi regionali esistenti o in costruzione nell’ambito dell’attuale programmazione FESR 21-27: Letsmarche.it, Marche&Wine, la vetrina del borgo digitale diffuso).

Un focus particolare è stato posto sull’organizzazione di processi condivisi e intermediati su scala regionale di raccolta e valorizzazione dei dati locali, per favorire l’adozione di politiche pubbliche basate sull’evidenza e la trasparenza. Inoltre, i progetti dei Comuni realizzeranno o potenzieranno, ad esempio: siti ed app locali integrati di animazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica, dell’artigianato e delle produzioni tipiche; servizi digitali fruibili online o in presenza; dispositivi e segnaletica interattiva; postazioni di realtà aumentata e virtuale; eventi gestiti in streaming; pacchetti per visitatori e residenti a fruizione guidata.

Il dispiegamento dei risultati del bando Servizi Digitali Integrati rappresenta un passo fondamentale per una trasformazione digitale in grado di garantire competitività alle Marche. Con questa iniziativa, la Regione Marche conferma il proprio impegno verso un futuro più “smart”, inclusivo e sostenibile, dove ogni territorio, con le sue peculiarità, potrà cogliere i vantaggi offerti dall’impiego del digitale. Il “Borgo Digitale Diffuso rappresenta il paradigma di questa nuova visione del territorio marchigiano. Un luogo dove sperimentare le nuove tecnologie, favorendo non solo le opportunità di crescita e di sviluppo, ma anche di semplificazione ed accesso ai servizi per i cittadini.

La graduatoria è disponibile al seguente link:

https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6994