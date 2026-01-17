BRT, la Metropolitana della Valle del Foglia accende i motori

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – “Dall’idea ora passiamo al progetto con la partecipazione di associazioni di categoria, forze sindacali ed enti locali”. Queste le parole dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco Baldelli, a margine della riunione che si è tenuta oggi nella sede dell’Unione Pian del Bruscolo alla presenza delle amministrazioni comunali, delle associazioni di categoria e dei sindacati ed avente come tema le prospettive di sviluppo del trasporto pubblico tra Pesaro e Vallefoglia.

“Siamo pronti a mettere a terra l’idea innovativa del Bus Rapid Transit – afferma l’ Assessore Baldelli – per il quale abbiamo stanziato un investimento importante, 11 milioni di euro. Dall’idea ora passiamo al progetto con la partecipazione di associazioni di categoria, forze sindacali ed enti locali a servizio di un territorio ad alta intensità abitativa e di uno dei distretti industriali più importanti delle Marche”.

“Quello del BRT – conclude l’ Assessore – è un progetto pilota che va nella direzione dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile. Incentivare l’utilizzo di un mezzo pubblico tecnologicamente avanzato, per il trasporto casa-lavoro e casa-scuola, in un territorio ricco di servizi e di insediamenti produttivi e commerciali, è un obiettivo importante che richiede la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio. Ringraziamo tutti gli intervenuti ed il Presidente dell’Unione Palmiro Ucchielli per la sensibilità verso questo tema centrale per i nostri territori”.