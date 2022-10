Calcio a 5, il Lucrezia vince fuori casa per 3 a 1

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Per il Lucrezia calcio a 5 ancora una vittoria. I ragazzi di mister Giuliano Lucarelli vincono in trasferta contro l’Anconitana sul campo del CUS Ancona per 3 a 1. Il salto di categoria partita dopo partita trova nel Lucrezia sempre più equilibrio, un indispensabile adattamento per affrontare al meglio, comunque, un campionato non semplice come quello della serie C2.

“Partita combattuta – afferma Mister Lucarelli – che ci ha permesso di conquistare 3 punti fuori casa molto pesanti. Abbiamo messo in campo un’ottima fase difensiva con tutti i giocatori schierati. In fase offensiva si poteva fare meglio ed essere più cattivi. Ora – conclude Lucarelli – testa alla coppa Marche”.

di Giuseppe Frassinelli