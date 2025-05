Calcio a 5, l’ASD Gradara Futsal Femminile promossa in Serie B

0 Condividi Facebook Twitter

Gradara (PU) – L’inarrestabile ASD Gradara Futsal Femminile raggiunge un altro importante traguardo. Nel corso di una brillante stagione 2024/2025 nel campionato serie C L.N.D. Marche, con 19 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, la giovane squadra ha conquistato la vetta della classifica e la promozione diretta in Serie B. Il successo della squadra di calcio a 5 femminile di Gradara, nata solo nel 2023, è dovuto alla dedizione e alla passione delle giovani giocatrici, guidate e sostenute dal personale tecnico e dirigenziale. La presidenza della squadra è affidata a Roberto Guidi, con Omar Ibidi responsabile delle strutture e Debora Pizzagalli come direttore generale del settore femminile. Il consiglio direttivo, interamente al femminile, è composto da Elisa Musarò, Daniela Rapa e Silvia Redaelli.

Durante la stagione sportiva, la squadra ha ottenuto anche la COPPA MARCHE, un prestigioso premio che attesta l’abilità delle giovani atlete e la professionalità degli allenatori. La formazione di campionesse è guidata da Alessandra Imbriani, coadiuvata dal viceallenatore Massimo Vandi, e dai preparatori portieri Morena Pierpaolini e Luigi La Torre. La squadra ha avuto inoltre l’opportunità di debuttare nella fase finale del campionato Nazionale della COPPA ITALIA, un’esperienza che ha consentito alle atlete di confrontarsi con avversari di alto livello.

L’ASD Gradara Futsal femminile rappresenta una delle due formazioni sportive presenti nella provincia di Pesaro Urbino. Oltre a essere un motivo di prestigio per la comunità locale di Gradara, la squadra collabora indirettamente anche alla promozione del territorio come meta turistica. Le squadre avversarie che raggiungono Gradara per le competizioni sportive hanno infatti l’opportunità di esplorare il suggestivo borgo e la famosa Rocca, ammirando le meraviglie che questa zona ha da offrire.

La cerimonia per celebrare la vittoria in Campionato Serie C della squadra ASD Futsal Gradara e la conseguente promozione in Serie B si è tenuta domenica 4 maggio alle ore 10.00 presso la Rocca di Gradara. Le atlete e i preparatori tecnici hanno ricevuto dal vicesindaco e assessore allo Sport Thomas Lenti una medaglia di riconoscimento da parte del Comune di Gradara che sostiene con entusiasmo le giovani giocatrici e tutto il team tecnico. La società ha ricambiato questo attestato di stima donando all’amministrazione comunale una targa celebrativa.

“A nome di tutta la comunità di Gradara – commenta il vicesindaco Thomas Lenti – desidero esprimere le mie congratulazioni all’intera squadra per i risultati ottenuti. Siamo orgogliosi di condividere con voi questo straordinario percorso che vi ha permesso di raggiungere importanti traguardi in un tempo molto breve, merito dell’impegno costante dimostrato dalle atlete e dai preparatori e dell’eccellente gestione della società”.