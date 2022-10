Calcio a 8 Csi: Da Enry #simangia… e ci si gode la testa della classifica

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Ancora troppo presto per fare previsioni o parlare di “fuga”, quel che è certo è che, dopo quattro giornate, c’è una sola squadra al comando. È Da Enry #simangia Calcinelli, grazie al poker di vittorie, a guidare a punteggio pieno la classifica del 33° campionato provinciale Csi di Calcio a 8, abbinato al 26° trofeo Prodi Sport e al 16° memorial Vittorio Del Curto (partner Schnell, Bcc Fano, Idronova, Bon Bon, Avis Fano), manifestazione che da inizio mese si sta disputando su quattro impianti sportivi della città di Fano. Nell’ultimo turno, i neroverdi hanno superato con un perentorio 7-0 il fanalino di coda Fortitudo Sant’Orso mantenendo +2 di vantaggio su Enoteca Biagioli (detentrice del titolo) e Real Marche che inseguono a 10.

Le poche gare fin qui giocate e il grande equilibrio fanno si che la classifica sia ancora molto corta, come confermano le posizioni dal quattro alla dieci dove troviamo Athletico Bellocchi e Paintball Candelara a 9, Autoscuola Paoloni a 8 (squadra ancora imbattuta al pari delle prime tre), Fano Due, Top Argento, New Team e Isola di Fano a 7. Più attardate in graduatoria invece San Cristoforo, Km25, Special One (4 punti) e PF Umana (3) mentre devono ancora trovare il bandolo Bar Il Mulino, 15esimo con un solo punto in cascina, e Futura98, Carrozzeria Adriatica e Fortitudo Sant’Orso che chiudono con 0 punti. Il big match della quinta giornata è in programma giovedì 27 a Tre Ponti con la capolista che dovrà difendersi dall’assalto del Real Marche.

Sempre a Tre Ponti invece, in settimana è iniziato il 27° campionato Csi calcio5 – 12° campionato jack&daniel con 11 squadre al via, 11 come le formazioni che partecipano al campionato in corso a Tavernelle ed organizzato in collaborazione tra Csi e l’asd Special One Sporting Club. Le squadre che vinceranno i rispettivi campionati, si giocheranno l’accesso alla fase regionale insieme alla vincitrice del 14°campionato cittadino che prenderà il via all’Alma Park il 31 ottobre.

Tutti i campionati e gli aggiornamenti sono sul sito www.csifano.it