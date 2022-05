Calcio a 8 Csi, Km25 mette di nuovo la freccia e passa al comando

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Un 10-1 secco ai danni dell’Olympia Cuccurano permette a Km25 Restaurant Steak House di riportarsi al comando del 32° campionato provinciale Csi di calcio a 8 (25° trofeo Prodi Sport, 15° memorial Vittorio Del Curto – sponsor Bcc Fano, Bon Bon Art Cafè, Idronova, Avis Fano e Schnell).

I ragazzi di mister Romani, dopo aver perso lo scettro per qualche giornata per mano di Enoteca Biagioli, ritrovano la vetta, grazie prima alla vittoria nello scontro diretto di due settimane fa e poi al pareggio di sabato scorso dei rivali contro Paintball Candelra (5-5). La classifica ora recita Km25 punti 55, Enoteca Biagioli 54. Alle loro spalle provano a recitare il ruolo di terzo incomodo lo stesso Paintball Candelara (7 punti nelle ultime 3) e Real Marche, vittorioso per 8-4 su New Team.

Pubblicità

Un solo punto nelle ultime tre giornate invece per Da Enry #simangia Calcinelli, che dopo aver battuto la capolista prima di Natale, in questo 2022 vive di alti e bassi e nell’ultima giornata si arrende ad un mai domo San Cristoforo per 6-1. Ma se nella poule A sono ancora 4 le squadre a contendersi l’accesso diretto alle semifinali, nella poule B è ormai un discorso a due tra FanoDue, che battendo per 7-3 l’Autoscuola Paoloni mantiene a +3 il vantaggio su Carrozzeria Adriatica, anch’essa vittoriosa per 5-2 su Special One ma con una partita da recuperare.

In classifica marcatori, comanda ancora Oleg Belan del Paintball Candelara con 46 centri seguito da Samuele Giampaoli (42 Olympia Cuccurano), Matteo Ceramicoli (37 Da Enry), Daniele Pierpaoli (30 Top Argento) e Grigore Obreja (Paintball Candelara).

Per restare aggiornati su calendario e classifica: www.csifano.it