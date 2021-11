“Cartoceto DOP, Il Festival”, una domenica bagnata ma in grande stile

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Tempo incerto e pioggia hanno caratterizzato l’esordio dell’edizione 2021 di “Cartoceto Dop, il Festival – 44^Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva”. La kermesse organizzata dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco cittadina, patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dalla Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura e con la partnership di Confcommercio Pesaro, ha ripreso la sua intensa quanto attesissima narrazione di un territorio plurale che parla tanto la lingua dell’eccellenza agroalimentare quanto quella artistica, paesaggistica e culturale. Se il popolo della mostra mercato, come da tradizione, si è riversato in Piazza Garibaldi sin dal mattino per gli acquisti di olio, olive, formaggi, vini e conserve, curiosi, amanti della buona musica e della cucina hanno affollato il festival e i vari eventi in programma per tutto l’arco della giornata.

Al taglio del nastro, seguito come da tradizione dall’esibizione di un rinnovato Corpo Bandistico di Cartoceto dal suono sempre più vicino a quello di un’orchestra, presenti alcuni rappresentanti della Regione Marche e alcune autorità militari, nonché i principali partner culturali del festival. L’olio Dop Cartoceto e le copiose iniziative in programma, anche quest’anno hanno richiamato tantissimi appassionati da fuori regione, con prevalenza dall’Umbria, dall’Emilia Romagna e dalla Toscana. In tanti hanno apprezzato il borgo storico, il programma artistico culturale e la qualità dell’olio di quest’anno dalla bassissima acidità e naturalmente biologico che hanno potuto degustare tanto agli stand dei produttori quanto a quello del Consorzio DOP Cartoceto, grazie agli appuntamenti “A prova di Dop”.

Di assoluto impatto l’attesissimo spettacolo di video-mapping ispirato alla figura del monaco-artista Padre Stefano Pigini, che ha vestito di colori, storia ed emozione la straordinaria location di Piazza Garibaldi. Un momento importante e sentito che percorre quel viatico di valorizzazione dell’identità del territorio attraverso la narrazione di storie e personaggi che lo hanno connotato.

Di grandissima atmosfera e raffinatezza il concerto al Teatro del Trionfo sold out già da giorni di Chiara Civello e Rita Marcotulli che ha richiamato in sala un pubblico eterogeneo per provenienza, attratto a Cartoceto tanto dalla mostra mercato quanto dalla fitta rete di eventi proposti. Ad anticiparlo l’apprezzatissimo appuntamento con le cantine del territorio e il Bianchello del Metauro con il sommelier Gianluigi Garattoni. Un’atmosfera di festa si è respirata in lungo e in largo per tutto il borgo. L’esibizione della marching Makkaroni Street Band ha portato una ventata di swing dixieland e comicità tra le stradine del centro storico. I più giovani si sono riversati in Piazza XX Settembre per i mercatini organizzati dalle scuole, gli spettacoli d a loro dedicati con le performance di Garben&Zareen. E sempre i giovani hanno popolato Piazzetta Guerrazzi per l’aperitivo tutto made in Marche con i prodotti tipici e la musica dell’Instabile Dixieland Band.

E poi le mostre. Quelle degli artisti locali e poi, a teatro, quella dedicata a Padre Stefano Pigini e al Maestro Mario Dondero. Il moto incontro delle Harley Davidson ha raccolto a Cartoceto tantissimi amanti del mondo delle moto e della vita on the road. I Sentieri Verdi in bike e a piedi hanno interessato i tanti viandanti innamorati del territorio ed entusiasti della visita ai frantoi.

Una prima domenica davvero ricca di iniziative e di proposte che hanno abbracciato tutte le varie anime del borgo: dall’olio DOP Cartoceto, alla tradizione enogastronomica a tutto tondo, dall’arte alla storia, dalla cultura al divertimento più leggero e aperto anche ai più piccoli.