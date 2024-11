Cena Solidale per aiutare donne ugandesi

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Batte forte il cuore di Confcommercio. “Insieme facciamo la differenza!” Terziario Donna Confcommercio Marche Nord organizza una cena solidale per un obiettivo speciale. Una iniziativa che scalderà i cuori e aiuterà la comunità di Moroto, in Karamoja. L’appuntamento è per sabato 16 novembre alle ore 20 all’Hotel Baia Flaminia (Viale Parigi 8, Pesaro). Una serata per supportare tre donne ugandesi nella realizzazione di un’attività fondamentale per la loro comunità, principalmente dedita alla pastorizia. “Con i proventi di questa iniziativa, possiamo offrire a queste tre giovani donne del Kalamoja l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso in un corso di Africa Mission. La loro crescita porterà beneficio a tanti della loro comunità”, spiega Don Sandro De Angeli, guida spirituale di Africa Mission, in pianta stabile in Uganda. La serata sarà animata dalla splendida voce di Clarissa Vichi.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 13 novembre): 0721.698205, 353.4665240 (Claudia).

Pubblicità